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Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

28.06.2022 05:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı bir tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kalfa Mahallesi İkinci Çanlı Sokak'taki iki katlı bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Atölyede, geri dönüşüme gönderilen tekstil atıklarından elyaf üretimi yapıldığı öğrenildi.

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uşak'ta iki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

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yangın Uşak

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