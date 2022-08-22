Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bölgede elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor.
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı
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