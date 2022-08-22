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Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

22.08.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bölgede elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor.

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

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Uşak İtfaiye

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