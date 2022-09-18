Uşak'ta istinat duvarına çarpan domates yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Uşak'tan İzmir yönüne ilerleyen Nazım Candar (59) yönetimindeki 45 ACG 185 plakalı domates yüklü kamyon, Ürünköy Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Candar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Candar'ın cenazesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uşak'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü öldü
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