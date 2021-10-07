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Uşak'ta kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

07.10.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta kargo firmasına ait iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kargo firmasına ait iş yerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerinin kapalı olduğu saatte çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş yerinin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Uşak'ta kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta bir kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta bir kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta bir kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta bir kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta bir kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta bir kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta bir kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü

Uşak'ta bir kargo firmasına ait iş yerindeki yangın söndürüldü
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Anahtar Kelimeler:
yangın

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