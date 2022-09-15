YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

15.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ın Kabaklar köyünde otluk alanda çıkan ve tarihi istasyon binasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Kabaklar köyü yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, İzmir-Ankara tren yolu hattındaki Kapaklar Tren İstasyonu binasına sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, 125 yıllık binanın çatısı, kapı ve pencereleriyle ahşap aksamı hasar gördü.

İstasyon binasının Fransızlar tarafından inşa edildiği, 1897'de açılışının yapıldığı ve yaklaşık 30 yıldır kapalı olduğu öğrenildi.

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın bina İtfaiye

Uşak Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:13
Sabah
06:37
Öğle
13:03
İkindi
16:34
Akşam
19:19
Yatsı
20:37
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.