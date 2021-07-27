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Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

27.07.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarlada başlayıp küçükbaş hayvan ağılına sıçrayan yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu, çok miktarda saman yandı.

Bozlar köyünde Y.A.Ö'ye ait yonca tarlasında biçim işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, E.E'ye ait küçükbaş hayvan ağılına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 55 küçükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 2500 paket saman, 15 ton arpa, ezme makinesi ve elektrikli patoz zarar gördü.

Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu

Uşak'ta yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu
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Anahtar Kelimeler:
yangın

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