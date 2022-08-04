Üsküdar'da Boğaz'a atık su girişini engelleyecek İstavroz Tüneli açıldı

İSTANBUL (AA) - Beylerbeyi'nden Boğaz'a atık su girişini önlemek için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapımına 2016'da başlanan İstavroz Atık Su Tüneli'nin son etabı da tamamlanarak hizmete alındı.

Beylerbeyi Parkı'nda düzenlenen açılış töreni, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, Kurban Bayramı döneminde Boğaz'ın kanlı görüntüsünün kendilerini üzdüğünü ifade ederek artık bu sorunun yaşanmayacağını dile getirdi.

Su baskını ve diğer altyapı problemleri için ilçe belediyeleri ve İSKİ'nin ortak çalıştığının altını çizen İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'in dile getirdiği Çengelköy'deki altyapı çalışmalarını da en kısa sürede bitirerek hizmete açacaklarını belirtti.

- Su zammı için çağrı

İSKİ'nin şu anda ek gelirinin su faturası olduğunu hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Su geliri noktasında İstanbul, Türkiye'de büyükşehirler arasında 28. sırada tarifede. Bu duruma düşmemeli. O bakımdan İBB Meclisi'nde grupları bulunan bütün siyasi partilere, bu konuda acil çağrı yapıyorum. Bugünün enflasyonunda, fiyat artışlarında ve maliyet artışlarında gerçekten çok sıkıntıya düşmesine rağmen, büyük fedakarlıklarla, tasarrufla, israfı engelleyerek bu hizmetleri yapma gayreti içerisinde olan İSKİ için herkesin aklı selim, ekonominin literatürüne, bilimine uygun bir biçimde takdir edip, karar verip yolunu açması lazım."

Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Beylerbeyi'nden itibaren Küçüksu'ya kadar devam eden atık su projesinin, bugün son etabının tamamlanmasıyla önemli bir problemin sona erdirildiğini söyledi.

Projenin tamamlanması dolayısıyla İBB Başkanı İmamoğlu ve İSKİ'ye teşekkür eden Türkmen, 8 kilometrelik bir tünel olarak tasarlanan projenin, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş zamanında projelendirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu tünel, ne yazık ki 2016 yılında bir tarihi eser kalıntısı ve tarihi eser çalışması dolayısıyla durmuş idi. 2019 yılı sonlarına doğru Sayın Başkanımızla Üsküdar'da Kuzguncuk'ta, Beylerbeyi'nde, Çengelköy'de birlikte keşif mahiyetli bir ziyarette bulunduk. Kendilerine buranın çok önemli olduğunu, bir an önce tamamlanması gerektiğini, özellikle Kurban bayramlarında denizin burada kırmızıya büründüğünü Sayın Başkanımıza arz etmiş idik. Sağ olsun kendileri talimat verdiler. Bu önemli projenin, bu 8 kilometrelik projenin son etabının süratle tamamlanmasını temin etmiş oldular."

Türkmen, Çengelköy'deki atık su problemi ve Bekar Deresi ıslah projesinin de bu dönem tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

- Atıksu arıtma tesisine yönlendirildi

Törende konuşan İSKİ Genel Müdür Vekili Şafak Başa da İstavroz Tüneli ile ilgili teknik bilgileri paylaştı.

Başa'nın paylaştığı bilgilere göre, 2020 yılı Ekim ayında yeniden başlayan çalışmalar kapsamında, 598 metre uzunluğunda ve 2 bin 200 milimetre çapında tünel inşa edildi.

Mevcut atık su kolektör ve şebeke hatlarının tünele bağlantıları da dahil olmak üzere, temmuz ayı sonu itibarıyla çalışmalar tamamlandı. Böylece Boğaz’a deşarj olan atık sular, Küçüksu Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilmeye başlandı. Ayrıca, Üsküdar Hamidiye Evvel Cami önü ve Kuzguncuk sahil bölgelerinden yine Boğaz’a akan atık sular, 500 metre uzunluğunda kolektör imalatı yapılarak, Küçüksu Arıtma Tesisi'ne ve Üsküdar Arıtma Tesisi'ne yönlendirildi.