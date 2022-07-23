Üst Minikler Boks Milli Takımları Kastamonu'da kampa girdi

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımları, ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan çalışmalara erkeklerde 14, kadınlarda ise 12 sporcu katılıyor.

Üst Minikler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda birinci olan sporcuların kampa davet edildiğini belirterek, "11-22 Ağustos'ta yine Erzurum'da Avrupa Şampiyonası yapılacak. Oraya hazırlanıyoruz. Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç, Avrupa Şampiyonası'nı ülkemize aldırdı. Bu bizim için çok önemli." dedi.

Altyapının öneminden bahseden Oral, "Her yıl yaz aylarında Türkiye şampiyonu olan, göz dolduran sporcuları temel eğitim niteliğinde kampa alıyoruz. Milli takıma, Avrupa şampiyonalarına hazırlık yapıyoruz. Bu yıl zaman kısa olduğu için kampa sadece birincileri çağırdık." diye konuştu.

Şampiyonadan altın madalyalarla dönmek istediklerini ifade eden Oral, kampın 9 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.