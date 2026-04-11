Usta isimden Beşiktaş'ın yıldızına Osimhen benzetmesi! O sözler gündem oldu

"KEYİF VEREN FUTBOLUYLA GALİBİYETİ HAK ETTİ" MUSTAFA ÇULCU (FOTOMAÇ)

"Beşiktaş çok iştahlı coşkulu ön alan baskısı ile başladığı oyunda biz çayımızdan bir yudum alana kadar durumu 2-0 yaptı. Antalyaspor'un sağ tarafını Beşiktaş çok etkili kullandı. Yüksek seviye bir takım olmayan Antalyaspor'un gollerine baktığımızda Beşiktaş'ın savunmasında da özellikle yan toplarda sıkıntıları var. Antlayaspor bu yan toplarla gelmeye çalıştı. Antalyaspor gücü oranında oyunu çirkinleştirmeden açık futbol oynadı. İkinci yarıya Ballet'in nefis vuruşu ile attığı golle başladı. Beşiktaş içerideki maçları seyircisi ile bütünleşerek, Orkun'un liderliğinde, ritimli pas trafiği ve sürekli golü kovalayan bir başka tempoda oynuyor. Beşiktaş keyif veren futboluyla galibiyeti hak etti."