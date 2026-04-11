Usta isimden Beşiktaş'ın yıldızına Osimhen benzetmesi! O sözler gündem oldu

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 4-2'lik galibiyetle üç puanı alırken, spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk ederken mücadelede Siyah-Beyazlılar'ın 4-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

OSIMHEN'İ ANIMSATIYOR" MURAT ÖZBOSTAN (SABAH)

"Oh'un performansı da ayrı bir parantezi hak ediyor. Bitmek bilmeyen enerjisi, pres gücü ve gol isteğiyle dikkat çeken oyuncu, adeta kale önünde aç bir forvet profili çiziyor. Attığı gollerden sonra yüzüne yansıyan o hırs, Beşiktaş'ın aradığı karakterin sahadaki karşılığı gibi. Bana Osimhen'i anımsatıyor!"

"SERGEN YALÇIN KARAR AŞAMASINDA" ERCAN TANER (SÖZCÜ)

"Dün akşamın en güzel görüntüsü, iki takımın açık oynaması ve zaman geçirmeye yönelik hareketlerden kaçınmalarıydı. Maç keyifli gidiyordu ve Oh yine golünü atmıştı. Sergen Yalçın birçok oyuncusu için artık karar aşamasında. Ligde kalan haftalarda değişik 11’ler görebiliriz kendisinden. Olaitan, orta alanda görev yaptığında nasıl yıldızlaşabileceğini Antalyaspor maçında gösterdi. Toure’nin dönüşü ile forvet biraz daha güçlü olacak ama Cengiz Ünder yine iyi değildi." 

"KEYİF VEREN FUTBOLUYLA GALİBİYETİ HAK ETTİ" MUSTAFA ÇULCU (FOTOMAÇ)

"Beşiktaş çok iştahlı coşkulu ön alan baskısı ile başladığı oyunda biz çayımızdan bir yudum alana kadar durumu 2-0 yaptı. Antalyaspor'un sağ tarafını Beşiktaş çok etkili kullandı. Yüksek seviye bir takım olmayan Antalyaspor'un gollerine baktığımızda Beşiktaş'ın savunmasında da özellikle yan toplarda sıkıntıları var. Antlayaspor bu yan toplarla gelmeye çalıştı. Antalyaspor gücü oranında oyunu çirkinleştirmeden açık futbol oynadı. İkinci yarıya Ballet'in nefis vuruşu ile attığı golle başladı. Beşiktaş içerideki maçları seyircisi ile bütünleşerek, Orkun'un liderliğinde, ritimli pas trafiği ve sürekli golü kovalayan bir başka tempoda oynuyor. Beşiktaş keyif veren futboluyla galibiyeti hak etti." 

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK DAHA FAZLASI GEREK" SİNAN VARDAR (FOTOMAÇ)

"Soyunma odasından gol yiyerek dönmek Defalarca hem televizyon programlarında hem de gazetede yazılarımda Kartal Kayra Yılmaz'a şans verilmesi gerektiğini belirttim. Çok güzel pres yaptı, topu kazandı, iyi vurdu; dönen topu da Hyeon-Gyu Oh ağlara gönderdi. Aferin Kartal Kayra, böyle devam. Oh'dan santrfor golleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'a geldiğinden beri takipçilik, ters ayak ve tek vuruş özellikleriyle öne çıkıyor. Beşiktaş, Antalyaspor'u rahat bir oyunla yenerken moral buldu. Hedef bu sezon Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kazanmak, gelecek sezon ligde şampiyonluk ise o zaman çok daha fazlası gerek." 

"İZLEYİCİ ÇEKEN TEK İSİM ORKUN" TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ)

"Beşiktaş'ta özel olarak izleyici çeken tek isim Orkun. Yani diğer "yıldızlar" yıldız değil; yıldız gibi parlamıyorlar. O zaman oyunu parlatacaksın ki taraftar gelsin. Skorlar da böyle parlak olmalı." 

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor son dakika beşiktaş
