Usta oyuncu Ayten Gökçer'e veda! Büyük aşkının yanına defnedildi

Türk tiyatrosunun duayen ismi, sinemanın usta oyuncusu Ayten Gökçer 84 yaşında hayata veda etti.
'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalde 'Hürmüz' rolü hafızalara kazınan Ayten Gökçer'in merhum eşi Cüneyt Gökçer de usta bir tiyatrocuydu.
2017 yılında felç geçiren Ayten Gökçer bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Ayten Gökçer, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşinin yanına defnedildi.
Cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu Zerrin Tekindor, Gülenay Kalkan ve Ahmet Uğurlu'nun yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.
Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, sanat camiası için acı bir gün olduğunu belirterek, "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp, sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız" ifadelerini kullandı.
Taziyeleri kabul eden, sanatçının kızı Aslı Gökçer Oba, şunları ifade etti:
"Annem hem meslek hem de özel hayatında, 'Hep çok sevdim, çok sevildim.' dedi. 'O yüzden bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin. En çok o zaman ben üzülürüm.' demişti. Bütün sevenlerinden ricam üzülmeyin. Onun güzel günlerini, başarılarını, hepimizin hayatına dokunduğu noktaları kutlayalım."
Oyuncu Işıl Yücesoy da arkadaşı Gökçer'i tarif etmenin zor olduğunu vurgulayarak, "Bunca yıl zirvede kalmış, bunca yıl hayatını yalnız ve yalnız tiyatroya adamış. Bütün bunlar bir kenara, çok iyi bir anne, çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaştı. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.