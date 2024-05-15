MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Usta oyuncu Ayten Gökçer'e veda! Büyük aşkının yanına defnedildi

Usta oyuncu Ayten Gökçer'e veda! Büyük aşkının yanına defnedildi

15.05.2024 14:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahnelerin ve beyazperdenin usta isimlerinden, devlet sanatçısı Ayten Gökçer 84 yaşında hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Gökçer, bir süre önce kaybettiği ve büyük aşk duyduğu eşinin yanına defnedildi.

Türk tiyatrosunun duayen ismi, sinemanın usta oyuncusu Ayten Gökçer 84 yaşında hayata veda etti.

'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalde 'Hürmüz' rolü hafızalara kazınan Ayten Gökçer'in merhum eşi Cüneyt Gökçer de usta bir tiyatrocuydu.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

aytenson

2017 yılında felç geçiren Ayten Gökçer bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

ayterson

Ayten Gökçer, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşinin yanına defnedildi.
Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

Vitrin

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu Zerrin Tekindor, Gülenay Kalkan ve Ahmet Uğurlu'nun yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, sanat camiası için acı bir gün olduğunu belirterek, "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp, sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız" ifadelerini kullandı.

Taziyeleri kabul eden, sanatçının kızı Aslı Gökçer Oba, şunları ifade etti:

"Annem hem meslek hem de özel hayatında, 'Hep çok sevdim, çok sevildim.' dedi. 'O yüzden bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin. En çok o zaman ben üzülürüm.' demişti. Bütün sevenlerinden ricam üzülmeyin. Onun güzel günlerini, başarılarını, hepimizin hayatına dokunduğu noktaları kutlayalım."

Oyuncu Işıl Yücesoy da arkadaşı Gökçer'i tarif etmenin zor olduğunu vurgulayarak, "Bunca yıl zirvede kalmış, bunca yıl hayatını yalnız ve yalnız tiyatroya adamış. Bütün bunlar bir kenara, çok iyi bir anne, çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaştı. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ayten Gökçer
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Babası boğarak öldürmüştü! Ağlaya ağlaya anlattı, duruşmaya ara verildi

Babası boğarak öldürmüştü! Ağlaya ağlaya anlattı, duruşmaya ara verildi

‘İşçi talebinde tarihi seviyelere ulaştık, İŞKUR’a gelin…’

‘İşçi talebinde tarihi seviyelere ulaştık, İŞKUR’a gelin…’

Görüntüleri ifşa olmuştu! Olay pozlar...

Görüntüleri ifşa olmuştu! Olay pozlar...

Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da"

Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da"

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.