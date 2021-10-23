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  4. Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

23.10.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler dizisinin sevilen oyuncularından Kemal Kuruçay, sette ezberini okurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun ani ölümü başta Seksenler dizisi oyuncuları olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisindeki "Seyfi" karakteriyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, sette ezberini okurken geçirdiği kalp krizi yüzünden 59 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun zamansız ölümü sanat dünyasını yıktı. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü isimler, duygularını dile getirdi.

ANKARA'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANACAK

Hastanede yapılan 45 dakikalık müdahaleye rağmen kurtarılamayan usta oyuncu, çocuklarının yaşadığı Ankara'da toprağa verilecek. Öte yandan oyuncunun ölmeden önce sette çekilen son görüntüsü de ortaya çıktı. Videoda Kuruçay'ın oyuncu arkadaşları ve set ekibiyle eğlenceli anları göze çarpıyor.

SANATÇI DOSTLARINDAN KEMAL KURUÇAY'A VEDA

ŞORAY UZUN

ŞORAY UZUN

SUZAN KARDEŞ

SUZAN KARDEŞ

ORHAN AYDIN

ORHAN AYDIN

BÜLENT EMRAH PARLAK

BÜLENT EMRAH PARLAK

ECEM ÖZKAYA

ECEM ÖZKAYA
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