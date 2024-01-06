Usta sanatçıya veda! Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı... Ünlü isimler akın etti 'Ben hep onu ölümsüz gibi görürdüm'

Ayla Algan’ın 70 yılını sanata adadığını söyleyen Zafer Algöz, “Sadece sanat camiası için değil Türkiye için çok önemli bir kayıp. Ayla abla ömrünün neredeyse 70 yılını sanata adamış çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Az önce burada sohbette de lafı geçti İngilizce, Fransızca, İtalyanca bilirdi. Bu 3 dilde oyun oynayabilecek kadar donanımı olan birikimi olan bir insandı. Daha önceden de söyledim insanlar yaşlanınca elini ayağını çekerler. Ama o asla bu sektörden uzaklaşmadı. Hem oyuncu olarak hem yönetmen olarak aynı zamanda eğitmen olarak da çok hizmetlere geçti. Birçok oyuncunun yetişmesine vesile oldu. Hiç bitmeyen bir enerjisi vardı bir kere. Ben hep onu ölümsüz gibi görürdüm. Ayla ablaya helal olsun dedim. Bu yaşta bu enerji. Herkese nasip olmaz böyle bir hayat. Arkasından güzel işler bıraktı. Oyunculuğun dışında sanatçılığı da olağanüstüydü. Allah rahmet eylesin. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Yani yeri kolay kolay doldurulamayacak bir ustamızı kaybettik. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.