Usta yazar Turgut Özakman vefatının 9. yılında anıldı

Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar Turgut Özakman, vefatının 9'uncu yılında Eğitim Dostları Vakfının da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen programla anıldı.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Eğitim Dostları Vakfı Başkanı Özgün Ökmen, yazarın çok önemli bir cumhuriyet aydını olduğunu vurguladı.

Eserlerinde Türk milletinin emperyalist işgalcilere karşı verdiği özgürlük mücadelesini anlatan Özakman'ın gelecek kuşaklara çok önemli bir miras bıraktığını belirten Ökmen, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Kurtuluş Savaşı'nın, mazlumlar dünyasının emperyal sömürgeciliğin karşısına çıkıp zafere ulaştığı ilk ve tek mücadele olduğunu söyledi.

Çok büyük bir yazar ve iyi bir Atatürkçü olan Turgut Özakman'ın bu mücadeleyi Çanakkale Savaşı'ndan alıp Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar eserlerinde anlattığını ifade eden Bozkurt, "Turgut Özakman, adeta ulusal bağımsızlık savaşımızı safha safha yaşayarak yazmış. Bu inanılmaz bir edebi güç. Kendisini rahmetle yad ederken bize bıraktığı eserlerin hepsi için ona ömrümüz boyunca ödeyemeyeceğimiz kadar borçlandığımızı düşünüyorum." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Özakman'ın Türkiye'nin çok önemli yazar ve edebiyatçılarından biri olduğunu belirtti. Özakman'ın Türk tiyatrosuna katkısına da değinen Büyükerşen, öğrencilik yıllarında kurdukları amatör tiyatroyu ve yazarın kendilerine verdiği desteği anlattı.

İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker, Özakman'ın eserleriyle Türkiye'nin yakın tarihine ışık tuttuğunu, ülkenin geleceği olan gençlerin yolunu aydınlattığını belirtti. Salondaki gençlere seslenen Toker, "Bugün 'Ne mutlu Türk'üm diyene.' diyebilmemizi sağlayan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları da sizin gibi çılgın gençlerdi. Sizler onların varislerisiniz. Bu sorumluluk ve bilinçle hareket etmenizi istiyorum." diye konuştu.

Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Kurucu Üyesi yazar Leyla Serpil, ilk hikayelerini kitaplaştırmak için çeşitli yayınevleriyle görüştüğünü, yazarlığı bırakma aşamasına geldiği sırada hikayelerini gören Özakman'ın katkısıyla eserlerinin kitaplaştığını, kitabının arka kapağının yazısının da Özakman tarafından hazırlandığını söyledi.

Etkinlikte, Turgut Özakman'ın eşi Ayla Özakman'a plaket sunuldu.

Müzisyen Pınar Ayhan'ın sunumuyla "Şu Çılgın Türk" adlı müzikalin beğeniye sunulduğu etkinlikte, Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar Hanri Benazus'un "Atatürk Fotoğrafları Özel Koleksiyonu" da gösterildi.

- "Şu Çılgın Türkler"i edebiyata kazandırdı

Kurtuluş Savaşı döneminin anlatıldığı "Şu Çılgın Türkler" adlı romanı Türk edebiyatına kazandıran yazar Turgut Özakman, 1 Eylül 1930'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlayan Özakman, bir süre avukatlık yaptıktan sonra Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsüne devam etti.

Devlet Tiyatrosu ve TRT'de görev alan Özakman, uzun yıllar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı ve dramatik yazarlık dersleri verdi.

Türk edebiyatına çok sayıda eser kazandıran Özakman'a, Anadolu, Ege ve Ankara üniversitelerince "fahri doktor" unvanı verildi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Üstün Hizmet Ödülü sahibi Özakman, 28 Eylül 2013'te Ankara'da yaşamını yitirdi.