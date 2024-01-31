Üstsüz pozu gündem oldu! Ünlü şarkıcı Hadise'nin iddialı paylaşımı ağızları açık bıraktı

Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hadise Açıkgöz'ün sahne tarzları çok konuşuluyor.
İddialı paylaşımları ve sahne tarzlarıyla çok konuşulan Hadise son paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.
Son olarak 14,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından şarkıcı sırt dekolteli bir paylaşım yaptı. Sırtındaki dövme dikkatleri üzerine çekti.
Şarkıcı paylaşıma "Ben lider değilim, önderim" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise iddialı pozlarını peş peşe paylaşmayı da ihmal etmiyor. Şarkıcının geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti yorumu gündem olmuştu.
Hadise "Kızmasınlar ama ben herkes gibi Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum yeni sezonda süre beni rahatsız etmiyordu ama bu yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti. Bende böyle bir şeyler bana bir tık fazla gelince, inandırıcılığı bir tık azalınca ben bir soğuyorum projeden. Ha tekrardan dönebilirim ama soğuyorum, yapacak hiçbir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.