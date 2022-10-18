"Utanç vesikası!", "Kulüpler kayrılıyor!" Galatasaray'dan gece yarısı çok sert açıklama! Okan Buruk'un 'Kötü niyet arıyorum' sözleri sonrası ortalık karıştı...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olmuş ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Bu sezon 2. kez mağlubiyet alan sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, hakem Arda Kardeşler'in yönetimini ve VAR sisteminin işleyişini sert bir dille eleştirmişti. Galatasaraylı taraftarların da büyük tepki gösterdiği karşılaşma sonrasında yönetimden de hamle geldi.

GALATASARAY'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Galatasaray, Süper Lig'de 10. haftanın sona ermesiyle birlikte bir açıklama yayımladı. Sarı - kırmızılı kulübün 'Utanç Vesikası' başlığıyla yayımlanan açıklamasında VAR sisteminin kullanılışına dair çok ağır ifadeler yer aldı. işte o açıklama...

"UTANÇ VESİKASI" "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası sonrasındaki manzarayı iki kelimeyle tarif edebiliriz; Utanç Vesikası!"

"MANİPÜLASYON ARACI" "Bugün gelinen noktada açıkça görülüyor ki, futboldaki pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır."

"UTANMA DUYGUSUNU KAYBETMİŞ ART NİYETLİ KİŞİLER" Galatasaray’ın tüm maçlarında kısa devre yaparcasına çalışmayan VAR sisteminin, utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır.