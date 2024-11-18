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Üvey Baba'nın Halil'inden sonra Semiha'sı da yıllar sonra ortaya çıktı! İBB'de çalışıyordu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.11.2024 10:47
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'Üvey Baba' dizisiyle hafızalara kazınan Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Son haliyle gündeme gelen İnkaya'dan sonra dizide 'Semiha Güneşli' karakterine hayat veren Seda Çetin de paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte Seda Çetin'in son hali ve mesleği...

MYNET DETAY- 1998-2004 yıları arasında 204 bölüm yayınlanan 'Üvey Baba' dizisi dönemin çok izlenen yapımları arasında yer alıyordu. Şemsi İnkaya, Betül Aşçıoğlu, Işıl Yücesoy, Kazım Kartal, Burçin Abdullah ile Seda Çetin'in rol aldığı dizide Halil rolüyle hafızalara kazınan İnkaya yıllar sonra görüntülenmişti.

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SON HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Üvey Baba dizisinde canlandırdığı fenomenleşen kötü adam Halil karakteri ile ilgili yapılan internet paylaşımlarını akıllı telefonu olmadığı için takip edemediğini sözlerine ekleyen usta isim son haliyle gündeme gelmişti.

Üvey Baba'nın Halil'inden sonra dizide 'Semiha Güneşli' rolüne hayat veren Seda Çetin son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

'Üvey Baba'da 'Semiha Güneşli'yi canlandıran Seda Çetin sosyal medyada diziden sahneleri paylaşınca merak konusu oldu. Gözlerden uzakta bir hayat yaşayan Seda Çetin'in son haline beğeni yağdı.

YENİ MESLEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

YENİ MESLEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun olan oyuncu; "Sanatla ilgili, sabit ve düzenli bir işimin olmasını istedim. 2009'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. İBB'ye bağlı etkinlikleri programlıyoruz" demişti.

'Üvey Baba'nın 'Semiha'sı son haliyle de hayranlarından beğeni topladı.

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üvey baba
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