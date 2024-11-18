Üvey Baba'nın Halil'inden sonra Semiha'sı da yıllar sonra ortaya çıktı! İBB'de çalışıyordu...

YENİ MESLEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun olan oyuncu; "Sanatla ilgili, sabit ve düzenli bir işimin olmasını istedim. 2009'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. İBB'ye bağlı etkinlikleri programlıyoruz" demişti.