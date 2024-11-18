Üvey Baba'nın Halil'inden sonra Semiha'sı da yıllar sonra ortaya çıktı! İBB'de çalışıyordu...

MYNET DETAY- 1998-2004 yıları arasında 204 bölüm yayınlanan 'Üvey Baba' dizisi dönemin çok izlenen yapımları arasında yer alıyordu. Şemsi İnkaya, Betül Aşçıoğlu, Işıl Yücesoy, Kazım Kartal, Burçin Abdullah ile Seda Çetin'in rol aldığı dizide Halil rolüyle hafızalara kazınan İnkaya yıllar sonra görüntülenmişti.
Üvey Baba dizisinde canlandırdığı fenomenleşen kötü adam Halil karakteri ile ilgili yapılan internet paylaşımlarını akıllı telefonu olmadığı için takip edemediğini sözlerine ekleyen usta isim son haliyle gündeme gelmişti.
Üvey Baba'nın Halil'inden sonra dizide 'Semiha Güneşli' rolüne hayat veren Seda Çetin son paylaşımlarıyla dikkat çekti.
'Üvey Baba'da 'Semiha Güneşli'yi canlandıran Seda Çetin sosyal medyada diziden sahneleri paylaşınca merak konusu oldu. Gözlerden uzakta bir hayat yaşayan Seda Çetin'in son haline beğeni yağdı.
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun olan oyuncu; "Sanatla ilgili, sabit ve düzenli bir işimin olmasını istedim. 2009'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. İBB'ye bağlı etkinlikleri programlıyoruz" demişti.
'Üvey Baba'nın 'Semiha'sı son haliyle de hayranlarından beğeni topladı.