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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

11.07.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Diyarbakır uygulama noktasında durdurulan otomobilde dedektör köpek Alex'in yardımıyla yapılan aramada 50,80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüpheliler F.Ö, F.K, A.Ç, B.N ve A.E.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan F.Ö. ve B.N. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

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