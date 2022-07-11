ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Diyarbakır uygulama noktasında durdurulan otomobilde dedektör köpek Alex'in yardımıyla yapılan aramada 50,80 gram metamfetamin ele geçirildi.
Otomobilde bulunan şüpheliler F.Ö, F.K, A.Ç, B.N ve A.E.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan F.Ö. ve B.N. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı
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