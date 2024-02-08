Uzun zamandır ortalarda yoktu! Survivor Murat Eken'in son hali 'derbeder olmuşsun' dedirtti

Survivor 2023 kadrosunda yer alan ve iddialı tavırları ile dikkat çeken Murat Eken yarışmadan kısa sürede elenmişti.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Uzun zamandır gözlerden uzak olan Eken şimdilerde son haliyle gündem oldu.
Köpeğiyle gezintiye çıkan Murat Eken'in son hali 'derbeder olmuşsun' dedirtti.
'Çok Güzel Harekerler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan oyuncunun, şu sıralar senaryo okuduğu öğrenildi.
Murat Eken bu zamana kadar; Bir Demet Tiyatro, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Düşman Kardeşler, Galip Derviş gibi birçok başarılı projede yer aldı.
Eken, Koç Özel Lisesini bitirip New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsüne başladı.