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Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

01.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van'da 6 yıl önce Büyükşehir Belediyesi binasının çevresine konulan beton bariyerler, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla kaldırıldı.

İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan belediye hizmet binasının etrafında bulunan bariyerler, iş makineleri ve vinç yardımıyla yerlerinden alındı.

Kamyonlara yüklenen bariyerler, görevliler tarafından belirlenen alana taşındı.

Balcı'nın talimatıyla sürdürülen çalışma, çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafından da olumlu karşılandı.

Esnaf Emrah Kaya, uzun süredir belediyenin etrafının beton bariyerlerle çevrili olduğunu belirterek, "Valimiz Ozan Balcı'ya hem Van Büyükşehir Belediyesi hem diğer ilçelerdeki belediyelerin etrafındaki bariyerlerin kaldırılması talimatını verdiği için teşekkür ediyoruz." dedi.

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin çevresindeki beton bariyerler kaldırıldı

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