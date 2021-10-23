YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

23.10.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2'lik depremde yaşamını yitirenler için Erciş ilçesinde anma programı düzenlendi.

Depremin 10. yıl dönümü nedeniyle Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile kurum amirleri, Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyit Muhammed Kabristanı'nda depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ölenler için dua edildi.

Türk Kızılay Erciş Şubesi de Kaymakamlık önünde "Deprem' konulu fotoğraf sergi açtı, vatandaşlara çorba ikram etti.

Kara Yusuf Paşa Camisi'nde mevlit okutulmasıyla sona eren programın ardından gazetecilere açıklama yapan Mehmetbeyoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralananlara şifa diledi.

Depremde 604 vatandaşın yaşamını yitirdiğini aktaran Mehmetbeyoğlu, şunları söyledi:

"Biz bu acıyı yaşarken bütün vatan evlatlarının bir ve beraber olarak Erciş'e gelip yaraları sarmak için gayret etti. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Depremin daha ilk dakikalarından itibaren devletimizin tüm erkanı buraya geldi. Tüm imkanları seferber ederek depremin yaralarını sarmaya başladık. Tüm kurumlarla ilk yardım, enkaz kaldırma çalışmaları hızlı bir şekilde başladı. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Devleti kimsesizlerin kimsesi olan bir devlettir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden kısa süre sonra Erciş'e gelerek vatandaşların yanında olduğunu, devletin ve milletin büyüklüğünü gösterdiğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şöyle devam etti:

"Depremin 10. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, bütün yetkililerimize, vatandaşlarımıza, güvenlik birimlerimize, AFAD'a, UMKE'ye, vatandaşlarımıza, valilerimize teşekkür ediyorum. 1 yıl gibi kısa süre vatandaşlarımızın konforlu bir yaşam sürdürebilmesi için binlerce konut yapıldı. Tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bizler de 10 yıllık aradan sonra ilçemize yeni bir çehre kazandırarak, Erciş'i modern bir kent haline getirmek için uğraşıyoruz."

Programa Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Van depreminde hayatını kaybedenler anıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:16
Öğle
11:56
İkindi
14:56
Akşam
17:25
Yatsı
18:42

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Onur Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Çağlar Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Emin Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.