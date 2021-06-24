Van Gölü kıyılarından 15 günde 6 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla başlatılan dip çamuru temizleme çalışmaları kapsamında, İskele sahilinde 45 tonluk platform üzerindeki 17 metrelik paletli ekskavatörle 15 günde 6 bin metreküp balçık çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman bakanlıkları, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş belediyelerinin desteğiyle hazırlanan "Van Gölü Koruma Eylem Planı" çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kirliliğin en büyük nedenlerinden atık su sorununu çözmek için, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla açılışını gerçekleştirdiği ileri biyolojik atık su arıtma tesisini kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 177 milyon liralık bütçeyle devreye alınan tesis sayesinde atık suların tamamını arıtılmış olarak Van Gölü'ne deşarj ediyor.

Diğer kirlilik faktörlerini de ortadan kaldırmak için projeler geliştiren belediye, bu kapsamda yıllardır zeminde biriken 450 bin metreküp dip çamurunu da temizlemek için çalışma yürütüyor.

Haziranın başında İskele sahilinde kurulan 45 tonluk platformun üzerine çıkarılan 17 metrelik paletli ekskavatörle çalışmalara başlayan belediye, 15 günde gölün derinliklerindeki 6 bin metreküp dip çamurunu ve çöpü, iş makinelerinin yardımıyla belirlenen alana taşıdı.

- "Her yerinde yüzülebilen bir Van Gölü için hep birlikte çalışacağız"

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, Van Gölü'nün, gelecek nesillere tertemiz şekilde bırakılması gereken tarihi bir miras olduğunu söyledi.

Bu ayın başında devreye aldıkları ileri biyolojik arıtma tesisinin göldeki kirliliğin önlenmesine büyük katkı sunacağını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Gölümüzü en çok kirleten etken, merkez atık suyuydu. İki yıldır inşaatıyla uğraştığımız arıtma tesisinin devreye girmesiyle bu sorun ortadan kaldırıldı. Tesisin faaliyete başlamasıyla diğer önceliğimiz olan, Van Gölü'ne deşarj edilen atık suyun kıyı sahil şeridinde yarattığı dip çamuru temizliği çalışmasına başladık. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle belediye olarak bu çamuru temizlemeye başladık. Bir taraftan da değişik alternatifler arıyoruz. Arkadaşlarımızı bu konuda araştırma yapmak üzere Kocaeli ve İstanbul'a gönderdik. Orada çamur temizliği yapan firmalarla, belediyelerle görüşmeler yaptık. Kısa sürede belediyemize böyle temizlik yapacak iş makinelerinin kazandırılması yolunu tercih ettik. Bundan sonraki görevimiz çamuru tamamen zeminden temizlemek."

​​​​​​​İnsanları Van Gölü ile buluşturmak ve sahil bölgelerini geliştirmek için projeler geliştirdiklerini ifade eden Bilmez, bu bölgelerde kirliliğe neden olan 300 ahırın tamamını kaldırdıklarını anlattı.

Ahırların sahil bandından kaldırılması sürecinde kent sakinlerinden büyük destek aldıklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Arıtma tesisinin hayata geçirilmesinde bize kredi sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, İller Bankası Yönetim Kuruluna, ahırların yıkımıyla ilgilenen ilçe belediyelerine çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Van ve her yerinde yüzülebilen bir Van Gölü için hep birlikte çalışacağız. Van Gölü'nü hem temizlemek hem de temiz tutmak, çevresindeki çarpık imarlaşmanın da önüne geçmek için uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç var. Bunlarda da baya aşama kaydedildi."

