YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

04.12.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıkan ancak sahipleri tarafından kaldırılan batık teknenin yerine yenisini koydu.

Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle suyu çekilen gölün Dönemeç Mahallesi kıyısında gün yüzüne çıkan batık tekne, bir süre önce sahipleri tarafından yerinden kaldırıldı.

Bunun üzerine çalışma yapan Edremit Belediyesi, Van Gölü ile adeta özdeşleşen ve fotoğrafseverlerin sürekli kadrajlarına aldığı teknenin yerine yenisini yerleştirdi.

Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, batık teknenin bulunduğu bölgenin özellikle fotoğraf sanatçıları ve doğa gezginlerinin uğrak yeri olduğunu söyledi.

Bölgede Van Gölü kıyısındaki Süphan Dağı ile Artos ve Gevaş'ın göründüğü ifade eden Say, şunları kaydetti:

"Bir süre önce Anadolu Ajansı foto muhabiri Özkan Bilgin'in özellikle dikkati buraya çekmesiyle geminin köyde oturan sahibi tarafından alınıp götürüldüğünü öğrendik. Bu konuda da özellikle yoğun talep gelince ve buranın da bir uğrak yeri olduğunu bildiğimiz için arkadaşlarımız hemen çalışmaya başladı. Yakın çevrede yine aynı özelliklere sahip kullanılmayan bir tekneyi buraya çekip bıraktık. Bugünden itibaren fotoğraf sanatçılarımızın, doğa gezginlerimizin hizmetinde."

Say, bu bölgeye ilkbaharda sosyal tesis kazandırmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Van Gölü'nden kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Van Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
05:34
Sabah
07:02
Öğle
12:02
İkindi
14:31
Akşam
16:52
Yatsı
18:15

Van Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Polat Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Tuna Eczanesi
Edremit
Deva Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.