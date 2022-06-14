YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Valilik bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam eden törende, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajı okundu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Kaplan, Van Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan, asker ve polisler katıldı.

- Hakkari

Valilik önündeki törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu'nun Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajının okunduğu tören, 4 yaşındaki Belinay Hira Gümüş'ün "Bayrak" şiirini okumasıyla son buldu.

- Bitlis

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Yüzbaşı Okan Yazıcı'nın, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş tarihçesini okumasıyla tören sona erdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ile beraberindeki heyet daha sonra Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Vali Çağatay, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı, başarı diledi.

- Muş

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde devam etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajının okunduğu törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, jandarmanın Cumhuriyet'ten daha eski tarihe sahip Osmanlı'dan miras kalan bir teşkilat olduğunu söyledi.

Teşkilatın her geçen gün geliştiğini ve görevini layıkıyla yaptığını ifade eden Gündüzöz, "Teknolojinin her imkanıyla donatılmış bir Jandarma Teşkilatımız var. Bundan 20-30 yıl önce düşünemediğimiz imkanlar ve yetenekler çok şükür jandarmamızın artık elinde bu imkanları kullanmaktadır. Suçlularla mücadelede ve özellikle terördeki başarıda bu imkan ve kabiliyetlerin artması da önemli bir faktördür." dedi.

Jandarma teşkilatının 30 yıldır en ücra yerde bile güvenliği sağladığını, vatandaşların huzurunu temin ettiğini vurgulayan Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Mülki İdare'de 30 yıldır görev yapıyorum. Zaman zaman genç yaşlarımızda ve şimdi de böyle belden aşağı vurmalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıpratmaya yönelik kisvesi, unvanı ne olursa olsun şahıslar çıkabilmektedir. Birileri de basın adı altında, onlar tabii birilerinin kalemşoru insanlara kurumlara saldırıya geçebilmekte. Birileri, birilerinin, bir şeylerin ya da bir ideolojinin rehberliğini ve propagandasını yapıyor. Bu millet öyle aziz bir millet ki vakti gelince o hainlere en ağır şekilde tokadı atmayı da bilir. Terörün uzantısı olan illegal yapıların tamamına Muş Valisi olarak bu kürsüden sesleniyorum. Bizim muhatabımız değillerdir. Biz bu konuda tarafızdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne terör odaklı yaklaşan, bu bayrağa düşman olan legal ya da illegal her yapıyla mücadele içindeyiz. Makamınız, unvanınız ne olursa olsun bizi asla korkutamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır."

Albay İlhan Şen'in günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı törende, Jandarma Özel Hareket timleri silah gösterisi yaptı, dedektör köpekler de alanda görevlilerce gizlenen mayın ve uyuşturucuyu bularak alkış aldı.

İl Jandarma Komutanlığı timlerince düzenlenen tatbikatta ise senaryo gereği teröristlerce otobüste rehin alınan güvenlik güçlerinin kurtarılmasına yönelik operasyon göz doldurdu.

Vali Gündüzöz'ün, jandarmanın envanterindeki silah ve teçhizatları incelediği törene, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kaymakamlar, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari Muş Van

Van Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:06
Akşam
19:39
Yatsı
21:20

Van Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Salı

Arı Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Derman Eczanesi
Ipekyolu
Zeynep Öner Eczanesi
Edremit
Doruk Kartal Eczanesi
Tusba
Vitamin Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

İnanması güç ama yavaş yavaş öldürüyor! Sakın yemeyin

İnanması güç ama yavaş yavaş öldürüyor! Sakın yemeyin

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.