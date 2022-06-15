İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir klip hazırlandı.

Van polisi jandarmanın kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı

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