YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

07.09.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı.

Mühendislik Fakültesi konferans salonunda 11 ülkeden yaklaşık 190 akademisyenin katılımıyla düzenlenen kongrenin açılışında konuşan YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, çok anlamlı ve bilimsel bir kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın önemli biyolojik zenginliklerinden olan mantarların insan sağlığında ve ekosistemde önemli yer tuttuğunu belirten Yayla, şunları kaydetti:

"Çok değerli bir canlı grubu olan mantarlardan etkin bir şekilde yararlanma ve korunma sağlanabilmesi ancak onların bilimsel, ekonomik olarak çalışılmasının yanında diğer yönleriyle gastronomi, tarım, eczacılık, tıp ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda yapılan çalışma sonuçlarının paylaşılması, tartışılması, gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından kongrelerin önemi oldukça büyüktür. Ev sahipliğimizde yapılan kongrenin bu amaçlar doğrultusunda gerekli katkıyı sunacağına inancım tamdır. Kongrenin mikoloji camiasına, ülkemize ve insanlığa faydalı çıktılarla sonuçlanması diliyorum."

Kongre Başkanı, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Uzun ise kongrenin, mikolojinin tüm alanlarında nitelikli çalışmaları bir araya getirerek bilimsel bilgi ve tecrübenin paylaşımlardan en yüksek düzeyde kazanımın sağlanmasına, problemlerin tartışılmasına, ulusal ve uluslararası ortak projeler üretebilecek alt yapının oluşturulmasına katkı sunacağını aktardı.

Kongreyi 14 alt başlık halinde planladıklarını anlatan Uzun, "Kongremize 11 ülkeden 190 bilim insanını yer aldığı toplam 110 çalışma sunulmuştur. Bilim kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda bunlardan 82'si sözlü 28'i poster bildiri olarak kabul edilmiş ve kongre programına yerleştirilmiştir. Kongrenin hedefler doğrultusunda en yüksek düzeyde kazanımın sağlandığı bir organizasyon olarak neticelenmesini umut ediyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, oturumlarla devam eden kongre, 9 Eylül'de sona erecek.

Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

Van'da "3. Uluslararası Avrasya Mikolojisi Kongresi" başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van kongre yüzüncü yıl üniversitesi

Van Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:34
Öğle
12:10
İkindi
15:45
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Çarşamba

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Koç Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Lokman Hekim Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Bir TikTok çılgınlığı: Slugging! Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

Bir TikTok çılgınlığı: Slugging! Yüzlerine sürüp paylaşıyorlar

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.