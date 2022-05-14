Van'da 45'i pitbull 66 saldırgan köpek koruma altına alındı

YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da sokaklarda tehlike oluşturdukları için toplatılan, aralarında yasaklı ırkların da bulunduğu 66 köpek, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altında tutuluyor.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta, yaralı, yavru, yaşlı, sakat köpek ve kedilere ev sahipliği yapıyor.

Sahipsiz hayvanların tedavi, kısırlaştırma, aşı, iç-dış parazit, mikroçip, bakım ve beslenmesinin yapıldığı merkezde, tehlikeli ırklardan pitbull cinsi köpekler de bulunuyor.

Tehlike oluşturmaması için sokaklardan toplanarak merkeze getirilen 45'i pitbull, 66 saldırgan köpek rehabilite ediliyor.

- "Aylık 900 civarında sahipsiz sokak hayvanı getiriliyor"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, AA muhabirine, 35 personel, 4 veteriner hekim ve 6 sağlık teknikeriyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile İl Hayvanları Koruma Kurulu kararları doğrultusunda hizmet verdiklerini söyledi.

Merkezde hayvan sirkülasyonu değişmekle beraber 500 hayvanın günlük tedavi, bakım, beslenme ve temizliklerinin yapıldığını anlatan Allahverdi, şöyle konuştu:

"Aylık 900 civarında sahipsiz sokak hayvanı getiriliyor. Son 4 ayda 3 bin 600 hayvan, barınağımıza getirildi. Hayvanların tedavileri gerçekleştirildikten sonra aşı, kısırlaştırma, iç-dış parazit işlemi yapılıp mikroçip takılıyor. Saldırgan olan hayvanlar barınağımızda rehabilite edilmek üzere bırakılıyor. Diğerlerinin ise bakım ve aşıları yapıldıktan sonra ekiplerimiz tarafından geri bırakılıyor."

Başıboş köpeklerden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önüne geçmek için iç parazit mücadelelerinin devam ettiğini aktaran Allahverdi, "Sokak hayvanlarının aşırı üremelerinin ve saldırganlıklarının önüne geçerek kontrol altında tutulmasının tek yolu kısırlaştırılmalarıdır. Son 4 ayda 2 bin 100 hayvanı kısırlaştırdık. 2022 sonunda hedefimiz 7 bin köpeğin kısırlaştırılmasıdır. Bugüne kadar 3 bin 800 hayvanın iç-dış parazit ve aşıları yapıldı." dedi.

- 130 noktada günlük 250 kilogram mama dağıtılıyor

Allahverdi, 14 Ocak'a kadar 68 sahipli pitbullun belediye tarafından ücretsiz kısırlaştırılarak sahiplerine teslim edildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Şu an barınağımızda yasaklı ırk dediğimiz 45 pitpull ve 21 saldırgan köpek bulunuyor. Pitpull köpekler merkezimizde daimi olarak kalacak. Diğer 21 köpek ise düzelince yine doğal ortama bırakılacak. Barınağımızda kalan 45 yasaklı ırk hayvanın daha sağlıklı ve hijyenik ortamda yaşamaları için ek padok yapımına başlıyoruz. Sokak hayvanları için 105 ton mama alımı gerçekleştirdik. 130 noktada günlük 250 kilogram mama dağıtımını gece ve gündüz gerçekleştiriyoruz. Barınağımız 7 gün 24 saat aralıksız faaliyetlerini yürütmektedir. Vatandaşlar her türlü şikayet ve taleplerini 444 44 65 numaralı çağrı merkezine iletmeleri durumunda en hızlı şekilde ekiplerimiz gereğini yapacaktır."