Van'da çiftçilere sertifikalı tohum desteği verildi

Van'da 2 bin 555 çiftçiye yüzde 75 hibeli 1953 ton sertifikalı buğday, 797 ton da sertifikalı arpa tohumu desteğinde bulunuldu.

Van Tarım Kredi Kooperatifinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, düzenlenen programın çiftçiye, üreticiye, toprağa verdikleri kıymetin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirten Balcı, onlara tohum desteği verebilmek için Büyükşehir Belediyesinden 50 milyon lira kaynak ayırdıklarını ve bunun 27 milyon lirasını kullandıklarını aktardı.

Yüzde 75 hibeli tohum desteğinden 2 bin 555 çiftçinin yararlanacağını ifade eden Balcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Çiftçi katkısı hariç belediyeden 27 milyon lira katkı sağlıyoruz ama bunu 50 milyon liraya tamamlayacağız. Burası tarım ve hayvancılık memleketi. Çiftçilerin yanında olmamız gerekiyor. Devletimiz, milletimiz ürettiği değeri çiftçilerle paylaşıyor. Ben de çiftçilere dost bir vali olarak, tarlayla, hayvancılıkla uğraşan insanların yanında yer almaktan mutluluk duyuyorum. Derdiniz derdim, çiftçiyi zenginleştirmemiz lazım. Temel problemleri biliyoruz. Bir yerden başlayalım dedik ve sertifikalı tohum dağıtımına başladık."

Kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik projeleri önemsediğini ve bizzat takip ettiğini vurgulayan Balcı, "İkinci önemli konu, 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' diye bir projemiz devam ediyor. Bir yıl ödemesiz 5 yıl vadeli sıfır faizli koyun veriyoruz. Amacımız 10 bin aileye 100'er koyun vermek. Bu, 5-6 yıl sonra Van'ın meralarında 5-6 milyon koyun demek. Koyunları vermekle yetinmiyoruz aynı zamanda mera ıslahı, veterinerlik hizmeti verilecek. Erkek kuzu kesimini garanti altına alacağız, dişi kuzu kesimini engelleyeceğiz. Bundan da yararlanmanızı istiyorum. Koyunculuğa da tam destek veriyoruz. 100 koyun fena bir rakam değil. Koyun bereketli bir hayvan. Bu işe kafa yormanızı sizlerden bekliyorum. Tohum desteği vermemizin bir anlamı da bu. Hayvanlara yem vermemiz lazım çünkü." diye konuştu.

Sulamanın da kent için önemli olduğunu bildiren Balcı, bu amaçla sulanabilir alanlara göletler yapmaları gerektiğini kaydetti.

Göletlerin yapılmasıyla tarlalardaki verimin artacağını vurgulayan Balcı, "Yaklaşık 20 tane gölet var inşallah bunları da yaparsak 100 bin dönüm alan sulanabilecek. Bunu da önemli bir hedef olarak belirledik. Van'da meyve dikilecek bütün alanlara meyve dikmemiz lazım. Çiftçilerin her zaman yanındayım ve onları destekliyorum. Devletimizin bütün imkanlarını, potansiyelini çiftçilerin faydasına kullanmaktan mutluluk duyacağım." dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımına başlandı.

Van ve ilçelerinde 2 bin 555 çiftçiye yüzde 75 hibeli 1953 ton sertifikalı buğday, 797 ton da sertifikalı arpa tohumu dağıtımı yapılacak.