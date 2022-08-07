Van'da "Edremit Yöresel Ürünler Pazarı" açıldı

Van'ın Edremit ilçesinde inşa edilen yöresel ürünler pazarı törenle açıldı.

Edremit Belediyesinin, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında yaptığı pazarın açılışına katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, devletin tüm imkanlarıyla engellilerin, çocukların, gençlerin ve kadınların yanında olduğunu söyledi.

Türkiye'deki meraların yüzde 10'unun Van'da bulunduğunu belirten Balcı, kentin küçükbaş hayvancılıkta ilk sırada yer aldığını anımsattı.

Hayvancılığın gelişmesine yönelik çalışmalara önem verdiklerini aktaran Balcı, "Şimdi bir yıl ödemesiz bazen 2 yıl da olabiliyor, 5 yıl vadeli sıfır faizli koyun kredisi veriyoruz. Öz sermaye ve ipotek problemini hallettik. Koyun sayısını 5 yılda 5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. İlimiz küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'yi besleyebilecek hale gelecek. Koyunculuğun ve tarımla uğraşan kadınların desteklenmesiyle birlikte üretime daha çok katkı sağlayacağız." diye konuştu.

- "İstedikleri kadar kınasınlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise AK Partili belediyelerin her zaman eser ve hizmet siyasetiyle hareket ettiğini belirtti.

Dün Tuşba ilçesinde kadınlar plajını törenle hizmete sunduklarını hatırlatan Özhaseki, "Çok müthiş bir şey. Bugün gazetenin biri adeta beni kınar gibi 'Genel Başkan Yardımcısı gitti Van'da haremlik selamlık plaj açtı.' diyor. Çok iyi ettik, ne de iyi ettik elhamdülillah. İstedikleri kadar kınasınlar. O kardeşlerimize hiç değilse deniz suyu değecek, orada rahat edecekler. Yapmayalım mı? Sadece erkeklere mi açık olsun? Peki kendini sakınmak isteyen kardeşlerimiz nerede girecekler? İsteyene her taraf açık. Kadın erkek serbest. Sıkıntı yok zaten. Onların güvenliğini sağlamak, onlara karşı hoşgörülü davranmak da bizim işimiz. Bazı kardeşlerimiz sakınmak istiyorlarsa onların ihtiyaçlarını karşılamak da bizim birinci işimiz. Elhamdülillah bunu da burada yaptık." ifadesini kullandı.

- "20 yıllık iktidarımız şeref levhalarıyla dolu"

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sıradan ve basit bir seçim olmadığının altını çizen Özhaseki şöyle konuştu:

"Şu ana kadar kazanımlarımızın ve değerlerimizin korunmasının, sadece Türkiye'deki insanımızın değil, aynı zamanda dünyadaki mazlumların bir seçimi olduğunu da bilelim. Ölüm döşeğinde sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'Ben size kız kardeşinizi teslim ediyorum. Lütfen Bosna'ya, Boşnak kardeşlerinize bakarken kız kardeşinize bakar gibi bakın.' diye teslim eden Aliya İzetbegoviç'in seçimi olduğunu bilelim. Karşı tarafta da ne yazık ki üzülerek söylüyorum sokakta görseler birbirlerine selam vermeyecek, hiçbir şekilde birbirlerini sevmeyen, hoşlanmayan, dünya görüşleri birbirine uymayan, birbirleriyle hiç alakası olmayan yedili bir grup var. Onların tek derdi, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Elhamdülillah bizim 20 yıllık iktidarımız şeref levhalarıyla dolu. Türkiye'yi seviyoruz. Ülke insanına karşı sorumluluk bilincindeyiz. Onun içindir ki gece gündüz, cumartesi pazar demeden başka belediye başkanları afetlerde yatlarda gezerken şortlarıyla resim verirken biz yine sıcaklarda kardeşlerimizin yanında olmaya, böyle hizmetleri açmaya devam edeceğiz."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da 20 yıldır engelleri aşarak hak ve hakikat yolunda birçok hizmeti memlekete kazandırdıklarını dile getirerek "Milletimiz AK Parti ile birlikte adaleti, hakkı, hakkaniyeti, kardeşliği ve huzuru buldu. Bizler milletin hizmetkarıyız." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, göreve geldikleri günden bu yana birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek "İlklerin belediyesi olduk. Bölgenin ilk millet kıraathanesini, millet bahçesini, engelsiz yaşam, sürekli eğitim, yöresel ürünler ve etüt merkezlerini, ilk spor ve yüzme okulunu biz yaptık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise teşkilatlarının ve partisine mensup belediyelerin yaptığı çalışmalarla Van'ı çok daha iyi bir noktaya getirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Törene katılanlar, açılışı yapılan yöresel ürünler pazarını gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Nuri Gülaçar, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ve kurum amirleri katıldı.