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Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

18.07.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un naaşı, törenle memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şehit Jandarma Uzman Çavuş Bozkurt için Jandarma Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendiği belirtildi.

Bilgilendirmede, "İlimiz Çatak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen kahraman Uzman Jandarmamız Mustafa Bozkurt'u dualarla memleketine uğurladık." ifadesine yer verildi.

Törene, şehidin ailesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve kurum amirleri katıldı.

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

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