Şüphelilerden 7'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek", 15'i içinse "uyuşturucu kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 22 zanlı hakkında işlem yapıldı

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