YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

09.11.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin 10. yılı dolayısıyla 1553 okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle kentteki 1553 okulda, 313 bin öğrenci, 18 bin 200 öğretmen ve personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Tüm okullarda aynı anda yapılan tatbikatlarda çocuklara deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatıldı, alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi.

Tuşba ilçesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayati Yazıcı Fen Lisesindeki tatbikatta ise öğrenciler, alarm çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.

Tatbikatta sırasında senaryo gereği okulda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tatbikatı izleyen Vali Mehmet Emin Bilmez, Van'da yaşanan depremlerin 10. yıl dönümü dolayısıyla kentteki tüm okullarda deprem tatbikatının yapıldığını söyledi.

2011'de kentte meydana gelen depremlerde 644 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Van, ekim ve kasım ayalarında peş peşe iki yıkıcı deprem yaşadı. Depremin yıl dönümüm dolayısıyla il genelinde 1553 okulda, 313 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerimiz tatbikatta yer aldı. Deprem, bölgemizin bir hakikati. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Vatandaşlarımızı deprem konusunda bilgilendirmek bizim temel görevimiz. İçişleri Bakanlığı bu yılı 'farkındalık yılı' ilan etti. İlimizde ocak ayından bu yana 687 bin kişiye farkındalık eğitimi verildi. Bu eğitimler devam ediyor. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hepimize işler düşüyor. Deprem konusunda hepimizin bilinçli davranması gerekiyor. Kamu kurumlarımız da afet anında koordineli hareket edebilmelidir."

Tatbikata Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de katıldı.

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Van'daki 1553 okulda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
05:11
Sabah
06:34
Öğle
11:55
İkindi
14:41
Akşam
17:06
Yatsı
18:25

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Harman Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Zeylan Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Halk Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.