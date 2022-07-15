Balcı, daha sonra 31 Mart 1918'de Gevaş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu sırasında kahramanca çarpışıp şehit olan Ahlatlı Osman Çavuş'un Baklakar Tepesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Van'da 15 Temmuz 2020'de keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcıları İrfan Aydoğan, Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya için anma etkinliği düzenlendi.

Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet mensubu dualarla anıldı

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