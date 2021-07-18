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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Ordu'da fındık üreticileri ve balıkçılarla bir araya geldi:

18.07.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Fındık kralı dünyada Türkiye. Fındıkta en büyük üretimi yapıyoruz. Biz üretimde fındık kralıyız ama borsa bizde değil. Ne yapacağız? Dünya fındık borsası Karadeniz'de olacak"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Fındık üreticisinin talebini buradan Ankara'ya haykırıyoruz, 35 lira olması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Perinçek, Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Kışlaönü Balıkçılar Barınağında bir araya geldiği fındık üreticileri ve balıkçıların taleplerini dinledi.

Doğu Perinçek, burada yaptığı konuşmada, Rize'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu.

Ordu'da balıkçılığın oldukça yaygın şekilde yapıldığına işaret eden Perinçek, "Burada 20 bin ton Norveç somon balığı üretiliyor. Norveç bizden 75 misli, 1 milyon 500 ton somon üretiyor. Biz neden Norveç'in en azından 10'da biri kadar üretim yapamayalım? Bu kadar zengin balıkçılığımızın olduğu bir yerde." dedi.

Perinçek, fındık fiyatlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Fındık kralı dünyada Türkiye. Fındıkta en büyük üretimi yapıyoruz. Biz üretimde fındık kralıyız ama borsa bizde değil. Ne yapacağız? Dünya fındık borsası Karadeniz'de olacak. Doğu Karadeniz'e getirelim, şu dünya fındık borsasını. Fındığımızı üretiyoruz ama ham olarak ihraç ediyoruz. İsviçreli onu çikolatada kullanıyor, bize de 10 misli ile çikolatanın içinde geri geliyor. O zaman fındıktan üretilen yağ, çikolata ve diğer önemli ürünleri Türkiye'de yapmak, yani fındığın sanayisini de Türkiye'de oluşturmamız lazım. O zaman fındık fiyatları da çok daha fazla üreticinin lehine olacaktır."

Fındık fiyatının 35 lira olması gerektiğini savunan Perinçek, "Şimdi 15 gün içinde fındık fiyatları ilan edilecek, sizler çeşitli taleplerde bulundunuz ve maliyet 27 lira dediniz. Fındık üreticisinin talebini buradan Ankara'ya haykırıyoruz, 35 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz, o bizi duyuyor. Ankara'ya gittiğimizde de hem balıkçıların hem de fındıkçılarımızın tüm taleplerini devlet büyüklerimize duyuracağız." diye konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Ordu'da fındık üreticileri ve balıkçılarla bir araya geldi:

- "Fındık kralı dünyada Türkiye. Fındıkta en büyük üretimi yapıyoruz. Biz üretimde fındık kralıyız ama borsa bizde değil. Ne yapacağız? Dünya fındık borsası Karadeniz'de olacak"

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Ordu'da fındık üreticileri ve balıkçılarla bir araya geldi:

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Ordu'da fındık üreticileri ve balıkçılarla bir araya geldi:

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Ordu'da fındık üreticileri ve balıkçılarla bir araya geldi:

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Ordu'da fındık üreticileri ve balıkçılarla bir araya geldi:
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Doğu Perinçek Ordu Vatan Partisi

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