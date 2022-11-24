Vatandaşını Galatasaray'a getiriyor! Cimbom'un golcüsü Gomis'ten... Mutlu son yakın

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 13 karşılaşmada 27 puan toplarken zirvede bulunan Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi... Ligde ara transfer dönemine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sıklaştırırken girişimlerini dört bir koldan sürdürüyor.
Başta Erden Timur olmak üzere birçok Sarı-Kırmızılı yönetici temaslarını sıklaştırırken, yalnızca yöneticiler değil kadroda bulunan bazı yıldız isimler de transferde Galatasaray'a yardımcı olmak için kolları sıvamış durumda. Bu isimlerden biri de Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayan golcü oyuncu Bafetimbi Gomis...
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmak üzere ilk hamleyi yaptığı yıldız golcü Moussa Dembele için, Bafetimbi Gomis de devreye girdi. Fransız santrfor, vatandaşına Galatasaray hakkında pozitif bilgiler vererek, "Bu fırsatı sakın kaçırma" mesajını gönderdi.
Moussa Dembele'nin en büyük hayali ise Fransa A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyebilmek. Alt yaş takımlarında görev almasına rağmen A takıma yükselemeyen Dembele, Benzema'nın sakatlığı nedeniyle gidemediği Dünya Kupası'nda 36 yaşındaki Giroud'nun sırtladığı Fransa'nın mart ayındaki kadrosuna davet edilmek istiyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın daha önceleri de listesinde bulunan Dembele transferinde bu kez mutlu sona oldukça yakın olduğu öğrenilirken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler, 26 yaşındaki Fransız santrforun menajeriyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya gelerek nabız yoklaması yapmış ve olumlu sonuç almıştı. Şimdi de yıldız futbolcunun kulübü Lyon'la bonservis pazarlıklarını başlatmaya hazırlanan Galatasaray'da, oyuncu üzerindeki baskıdan da kesinlikle vazgeçilmiyor.
Lyon'da forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün de ayrılığa sıcak baktığı öğrenilirken, Galatasaray'ın 37 yaşındaki golcüsü Bafetimbi Gomis'in vatandaşı Moussa Dembele ile görüşerek, Sarı-Kırmızılı kulüp hakkında olumlu ifadeler kullandığı ve "Bu fırsatı sakın kaçırma. Galatasaray şampiyonluğa oynayan çok büyük bir kulüp. Burada kendini yeniden kanıtlayabilirsin" mesajını gönderdiği öğrenildi.