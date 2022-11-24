Vatandaşını Galatasaray'a getiriyor! Cimbom'un golcüsü Gomis'ten... Mutlu son yakın

Başta Erden Timur olmak üzere birçok Sarı-Kırmızılı yönetici temaslarını sıklaştırırken, yalnızca yöneticiler değil kadroda bulunan bazı yıldız isimler de transferde Galatasaray'a yardımcı olmak için kolları sıvamış durumda. Bu isimlerden biri de Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayan golcü oyuncu Bafetimbi Gomis...