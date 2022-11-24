Ve Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo transferine dair resmi açıklama geldi!

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray'da ligin ilk devresinin tamamlanmasına az bir süre kala transfer çalışmaları hız kazanırken, geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Ronaldo'nun ismi Galatasaray ile anılmaya başlanırken bu söylentiler Galatasaraylı camiada büyük heyecan yaratmıştı.
Tüm bu iddialar konuşulmaya devam ederken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AA'ya verdiği bir röportajda takımın son durumuna dair değerlendirmelerde bulunurken, Ronaldo iddialarına da açıklık getirdi.
Galatasaray Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü için üniversite yerleşkesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Dursun Özbek açıklamalar yaptı.
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesinin feshedildiği ve Galatasaray taraftarının yoğun olarak sosyal medyada bu oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe gelmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı taraftarlar, Ronaldo'nun Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından sosyal medya üzerinden yönetime Portekizli yıldızın transfer edilmesi yönünde mesajlar göndermişti.
37 yaşındaki futbolcunun, sosyal medya hesaplarını "Come to Galatasaray" mesajlarıyla dolduran sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin paylaşımını beğendiğinin iddia edildiği ekran görüntüsü yine sosyal medyada gündem olmuştu.
Başkan Özbek, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki performansını da değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin camiayı mutlu ettiğini belirten Özbek, şunları kaydetti: