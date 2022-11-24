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Ve Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo transferine dair resmi açıklama geldi!

24.11.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Son günlerde ismi Galatasaray ile anılmaya başlanan ve Manchester United'ın sözleşmesini feshederek takımdan gönderdiği yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo söylentileri taraftarları oldukça heyecanlandırırken, konuyla alakalı Başkan Dursun Özbek'ten flaş bir açıklama geldi. Sarı-Kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulunan Özbek, çok merak edilen Ronaldo konusuna da noktayı koydu. İşte detaylar...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray'da ligin ilk devresinin tamamlanmasına az bir süre kala transfer çalışmaları hız kazanırken, geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Ronaldo'nun ismi Galatasaray ile anılmaya başlanırken bu söylentiler Galatasaraylı camiada büyük heyecan yaratmıştı.

Tüm bu iddialar konuşulmaya devam ederken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AA'ya verdiği bir röportajda takımın son durumuna dair değerlendirmelerde bulunurken, Ronaldo iddialarına da açıklık getirdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN O SÖZLERİ:

Galatasaray Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü için üniversite yerleşkesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Dursun Özbek açıklamalar yaptı.

RONALDO SÖZLERİ!

RONALDO SÖZLERİ!

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesinin feshedildiği ve Galatasaray taraftarının yoğun olarak sosyal medyada bu oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe gelmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Galatasaraylı taraftarlar, Ronaldo'nun Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından sosyal medya üzerinden yönetime Portekizli yıldızın transfer edilmesi yönünde mesajlar göndermişti.

"COME TO GALATASARAY"

"COME TO GALATASARAY"

37 yaşındaki futbolcunun, sosyal medya hesaplarını "Come to Galatasaray" mesajlarıyla dolduran sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin paylaşımını beğendiğinin iddia edildiği ekran görüntüsü yine sosyal medyada gündem olmuştu.

"İNŞALLAH MAYIS AYINDA BEKLENEN SONUCA ULAŞACAĞIZ"

"İNŞALLAH MAYIS AYINDA BEKLENEN SONUCA ULAŞACAĞIZ"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki performansını da değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin camiayı mutlu ettiğini belirten Özbek, şunları kaydetti:

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