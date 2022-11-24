Ve Dursun Özbek'ten Cristiano Ronaldo transferine dair resmi açıklama geldi!

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray'da ligin ilk devresinin tamamlanmasına az bir süre kala transfer çalışmaları hız kazanırken, geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Ronaldo'nun ismi Galatasaray ile anılmaya başlanırken bu söylentiler Galatasaraylı camiada büyük heyecan yaratmıştı.

Tüm bu iddialar konuşulmaya devam ederken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AA'ya verdiği bir röportajda takımın son durumuna dair değerlendirmelerde bulunurken, Ronaldo iddialarına da açıklık getirdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN O SÖZLERİ: