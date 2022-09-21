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Ve kardeşi resmen açıkladı! Wanda Nara ve Icardi ayrılıyor mu?

21.09.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Mauro Icardi ve Wanda Nara için son günlerde gündeme gelen ayrılık iddiaları sonrası, Wanda Nara'nın kız kardeşi Zaira Nara açıklamalarda bulundu. "Erkeklerden bahsetmeyi bırakın" diyen Zaira Nara, çıkan bu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a gelişiyle büyük ses getiren Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılı takım ile ilk maçına çıkarken, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplamıştı. Türkiye'ye gelişinde önemli bir etkiye sahip olan menajeri ve eşi Wanda Nara ile son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen golcü oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor.

AYRILIK İDDİALARI...

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Ülkesinde özellikle magazin basınının gündeminde olan Icardi ve Wanda Nara çifti için geçtiğimiz günlerde şarkıcı L-Gante ile Icardi'nin eşi Wanda Nara arasında yakınlaşma olduğu haberleri gündeme gelmişti. Bu iddia sonrası Wanda'nın kardeşi Zaira Nara açıklamalarda bulundu.

"ABLAMIN ÖZEL HAYATI"

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Şarkıcı L-Gante ile Wanda Nara arasında böyle bir ilişki olmadığını söyleyen Zaira Nara, "Erkeklerden bahsetmeyi bırakın. Müziği seviyoruz. Wanda ile L-Gante'nin müziğiyle dans etmeyi seviyoruz. Hepsi bu. Wanda, Icardi'den ayrıldı mı? Hayır. Ablamın özel hayatı hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

DUDAK UÇUKLATTI!

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Öte yandan Arjantin basınında Mauro Icardi Wanda Nara çiftinin ayda yaklaşık yarım milyon harcamaya alışmış olduğu yazıldı. Arjantinli gazeteci Augusto Tartufoli "Wanda Nara, Paris'te yaşamak için ayda yaklaşık 400 ila 500 bin Euro arasında bir para harcadı. Çok para!" ifadelerini kullandı.

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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Wanda Nara son dakika ayrılık galatasaray Hande Yener
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