Ve Memphis Depay seçimini yaptı! Kimse beklemiyordu...

Geçtiğimiz haftalarda, Barcelona'da forma giyen yıldız isim Memphis Depay'ın İspanyol ekibinde mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Çıkan bu haberler sonrası yıldız oyuncu için birçok kulüp yazılıp çizilmeye başlanırken, bu kulüplerden biri de Süper Lig ekibi Galatasaray olmuştu.

KARARINI VERDİ!

Transfer temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar için gelen Depay iddiaları, taraftarı da oldukça heyecanlandırırken, Hollandalı yıldız ayrılık iddialarına noktayı koydu.

"AYRILMAYACAĞIM..."

Uzun süredir adı transfer dedikodularıyla anılan Depay yaptığı açıklamada, "Barcelona'da kalmaya karar verdim. Kulübün başarılarına katkıda bulunmaya kendimi hazırladım" sözlerini kullandı. Adı bir çok kulüple anılan Depay'ın en ciddi talibi Juventus olmuştu. Siyah beyazlı ekip Depay'ı almaktan vazgeçip Arkadiusz Milik'i kadrosuna katmıştı.

38 MAÇ 13 GOL

Barcelona kariyerinde beklentilerin altında kalan Memphis Depay, 38 maçta 13 gol ve 2 asistle oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en verimli günlerini Lyon'da geçirirken Fransa'da 178 maça çıkmış ve 76 gol - 5 asistle oynamıştı. Hollanda Milli Takımı'yla ise 80 maçta görev alan Depay, 42 gol kaydetmeyi başardı.