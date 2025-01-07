Vedat Milor canlı yayında Fenerbahçe'yi hedef aldı, "Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlar!" dedi... Sosyal medya ikiye ayrıldı!

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın yeni konuğu ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor oldu. Az önce Konuştum programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Milor, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

"GALATASARAY'I DOĞRAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Candaş Tolga Işık'ın "Bu sezon kim şampiyon olur" sorusuna Vedat Milor, "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." dedi.

"ADINI SÖYLEYEMEYECEĞİM TAKIMIN İNANILMAZ BİR GÜCÜ VAR!"

Açıklamalarına devam eden Milor, Galatasaray'ın şampiyon olacağını umduğunu dile getirerek, "Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Dediğim gibi çünkü adını söyleyemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında hem federasyonda hem toplumda." sözlerini sarf etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE AYRILDI

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor’un bu açıklamaları, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Futbolseverlerin bir kısmı Milor’un ifadelerine katılırken, diğer bir kesim ise görüşlerine karşı çıktı.