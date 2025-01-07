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Vedat Milor canlı yayında Fenerbahçe'yi hedef aldı, "Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlar!" dedi... Sosyal medya ikiye ayrıldı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.01.2025 23:28
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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olurken, yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Galatasaray'ı doğramaya çalıştıklarını dile getiren Milor, "Adını söyleyemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var" dedi ve bu sözleri sosyal medyayı ikiye ayırdı. İşte detaylar...

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın yeni konuğu ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor oldu. Az önce Konuştum programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Milor, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

"GALATASARAY'I DOĞRAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

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Candaş Tolga Işık'ın "Bu sezon kim şampiyon olur" sorusuna Vedat Milor, "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." dedi.

"ADINI SÖYLEYEMEYECEĞİM TAKIMIN İNANILMAZ BİR GÜCÜ VAR!"

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Açıklamalarına devam eden Milor, Galatasaray'ın şampiyon olacağını umduğunu dile getirerek, "Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Dediğim gibi çünkü adını söyleyemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında hem federasyonda hem toplumda." sözlerini sarf etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE AYRILDI

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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor’un bu açıklamaları, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Futbolseverlerin bir kısmı Milor’un ifadelerine katılırken, diğer bir kesim ise görüşlerine karşı çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Vedat Milor fenerbahçe galatasaray
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