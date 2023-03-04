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  4. Venezuelalı sosyal medya fenomeninin iddiası sonrası tüm ülke ayaklandı! "Ronaldo beni manipüle etti, birlikte bir gece geçirdik"

Venezuelalı sosyal medya fenomeninin iddiası sonrası tüm ülke ayaklandı! "Ronaldo beni manipüle etti, birlikte bir gece geçirdik"

04.03.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan ve her maçta skora büyük katkı sağlayan Portekizli yıldız son çıktığı maçta ilk 45 dakikada 3 gol birden attı. Portekizli dünya yıldızı Cristiano için dün sürpriz bir iddia gündeme geldi. Venezuelalı model Georgilaya, Instagram hesabından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile bir gece geçirdiğini iddia etti. Ronaldo'dan açıklama geldi. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Venezuelalı blog yazarı Georgilaya

Manchester United'a olaylı vedasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a futbol tarihinin en yüksek kontratına imza atarak transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımında özellikle son haftalarda gösterdiği performansla manşetlerden düşmezken, bu kez bomba bir iddia ile gündeme geldi.

Venezuelalı sosyal medya fenomeni ve blogger Georgi Laya, Portekiz'in Dünya Kupası'na gitmek için Brezilya ile oynacakları play-off maçı öncesi Ronaldo ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.

'MESAJ GÖNDERDİ'

'MESAJ GÖNDERDİ'

Georgi Laya, Ronaldo ile selfie çektikten sonra, Portekizli yıldızın onu odasına davet eden bir yazılı mesaj aldığını söyledi.

"Mesajı okuduğumda oraya gidersem konuşur, birbirimizi daha iyi tanırız ve daha fazla fotoğraf çekeriz diye düşündüm."

"BİRLİKTE BİR GECE GEÇİRDİK"

"BİRLİKTE BİR GECE GEÇİRDİK"

"Birlikte bir gece geçirdik. Buna ben de izin verdim. Ronaldo'nun şöhreti ve gücü tarafından manipüle edildiğimi hissettim."

“Bu durumda seks olacağını düşünmemiştim. Gerçek şu ki, oldu" dedi.

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son dakika al nassr iddia ronaldo manchester erden portekizli ekipleri

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