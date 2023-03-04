Venezuelalı sosyal medya fenomeninin iddiası sonrası tüm ülke ayaklandı! "Ronaldo beni manipüle etti, birlikte bir gece geçirdik"

Manchester United'a olaylı vedasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a futbol tarihinin en yüksek kontratına imza atarak transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımında özellikle son haftalarda gösterdiği performansla manşetlerden düşmezken, bu kez bomba bir iddia ile gündeme geldi.
Venezuelalı sosyal medya fenomeni ve blogger Georgi Laya, Portekiz'in Dünya Kupası'na gitmek için Brezilya ile oynacakları play-off maçı öncesi Ronaldo ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.
Georgi Laya, Ronaldo ile selfie çektikten sonra, Portekizli yıldızın onu odasına davet eden bir yazılı mesaj aldığını söyledi.
"Mesajı okuduğumda oraya gidersem konuşur, birbirimizi daha iyi tanırız ve daha fazla fotoğraf çekeriz diye düşündüm."
"Birlikte bir gece geçirdik. Buna ben de izin verdim. Ronaldo'nun şöhreti ve gücü tarafından manipüle edildiğimi hissettim."
“Bu durumda seks olacağını düşünmemiştim. Gerçek şu ki, oldu" dedi.