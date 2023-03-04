Venezuelalı sosyal medya fenomeninin iddiası sonrası tüm ülke ayaklandı! "Ronaldo beni manipüle etti, birlikte bir gece geçirdik"

Manchester United'a olaylı vedasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a futbol tarihinin en yüksek kontratına imza atarak transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımında özellikle son haftalarda gösterdiği performansla manşetlerden düşmezken, bu kez bomba bir iddia ile gündeme geldi.