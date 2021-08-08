Victor Nelsson kimdir, nereli? Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Sarı kırmızılı takım Galatasaray, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson'u kadrosuna kattı. Galatasaray'ın genç oyuncu ile 5 senelik sözleşme imzaladığı haberi sonrası Victor Nelsson'ın kariyeri ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Victor Nelsson kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Victor Nelsson kimdir?

Sarı kırmızılı takımdan yeni transfer haberi gelmeye devam ediyor. Luyindama'nın yerine stoper arayan Galatasaray, Danimarka'da aradığı ismi buldu. Kulüp, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Gelişme sonrası futbolcunun kariyeri ve hayatı merak ediliyor.

14 Ekim 1998 tarihinde Danimarka'nın Hornbaek ilinde dünyaya gelen Victor Nelsson, Nordsjaelland altyapısında futbola başlamıştır. Nelsson, 2016'da 18 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilmiştir. Genç yaşına rağmen forma giymeyi başaran oyuncu Nordsjaelland'da geçirdiği 3 senede toplam 98 maça çıkmıştır. Başarılı Danimarkalı stoper, Temmuz 2019 tarihinde ülkenin köklü ekiplerinden Kopenhag'a 3.6 milyon Euro bonservisle transfer olmuştur.

22 yaşındaki oyuncu, Kopenhag'a kısa süre içerisinde uyum sağlamıştır ve önceki takımındaki form grağini burada da yükseltmiştir. İstikrarlı bir grafik çizmekte olan Nelsson, Kopenhag formasıyla toplamda 86 maçta 1 gol ve 2 asistle oynamıştır.