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Victor Nelsson kimdir, nereli? Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

08.08.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transferlerine devam ediyor. Sarı kırmızılı takım aradığı stoper ismi Danimarka'da buldu. Kulüp, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson'u kadrosuna kattığını ve oyuncu ile 5 senelik sözleşme imzaladığını duyurdu. Gelişme sonrası Victor Nelsson'ın kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki Victor Nelsson kimdir, nereli? Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

Sarı kırmızılı takım Galatasaray, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson'u kadrosuna kattı. Galatasaray'ın genç oyuncu ile 5 senelik sözleşme imzaladığı haberi sonrası Victor Nelsson'ın kariyeri ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Victor Nelsson kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Victor Nelsson kimdir?

Sarı kırmızılı takımdan yeni transfer haberi gelmeye devam ediyor. Luyindama'nın yerine stoper arayan Galatasaray, Danimarka'da aradığı ismi buldu. Kulüp, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Gelişme sonrası futbolcunun kariyeri ve hayatı merak ediliyor.
14 Ekim 1998 tarihinde Danimarka'nın Hornbaek ilinde dünyaya gelen Victor Nelsson, Nordsjaelland altyapısında futbola başlamıştır. Nelsson, 2016'da 18 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilmiştir. Genç yaşına rağmen forma giymeyi başaran oyuncu Nordsjaelland'da geçirdiği 3 senede toplam 98 maça çıkmıştır. Başarılı Danimarkalı stoper, Temmuz 2019 tarihinde ülkenin köklü ekiplerinden Kopenhag'a 3.6 milyon Euro bonservisle transfer olmuştur.
22 yaşındaki oyuncu, Kopenhag'a kısa süre içerisinde uyum sağlamıştır ve önceki takımındaki form grağini burada da yükseltmiştir. İstikrarlı bir grafik çizmekte olan Nelsson, Kopenhag formasıyla toplamda 86 maçta 1 gol ve 2 asistle oynamıştır.
Danimarka alt yaş grup milli takımlarında yer alan Nelsson, Kasım 2020'de ilk defa Ebbe Sand tarafından A Milli Takım kadrosuna dahil edilmiştir. Şu anki piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Victor Nelsson, 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 189 maça çıkmış ve 3 gol, 3 asist kaydetmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Danimarka
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