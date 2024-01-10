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Victoria's Secret modeli Barbara Palvin iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti! Kırmızı dantel iç çamaşırıyla göz kamaştırdı

10.01.2024 12:08 | Son Güncelleme:
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Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Barbara Palvin son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Geçen yıl evlenen ünlü isim 20 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Cesur paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelen Barbara Palvin geçen sene Dylan Sprouse ile evlenmişti. Ünlü çiftin benzerliği sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü isim son paylaşımıyla da gündem oldu. Sevgililer Günü için kırmızı dantelli iç çamaşırlarıyla poz verince olay oldu.

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KIRMIZI DANTEL İÇ ÇAMAŞIRIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Barbara Palvin geçen yıl evlenmişti. Palvin, yaklaşık 5 senedir birlikte olduğu oyuncu Dylan Sprouse ile hayatını birleştirmişti. Palvin ve Sprouse modelin memleketi başkent Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

Yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan 30 yaşındaki Barbara Palvin, Salı günü paylaştığı yeni Instagram fotoğraflarında For Love & Lemons Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıtmak için göz alıcı iç çamaşırı modellerini denedi. Kırmızı dantel iç çamaşırıyla göz kamaştırdı.

Önünde kalp süslemeli 99 dolarlık başka bir kırmızı dantel sutyen giydiği için modelin arkasına da büyük kalp kesikleri yerleştirildi. Barbara'nın üstü açık kırmızı bir Mercedes'in içinde 129 dolarlık kırmızı Velma astarlı elbiseyle dışarı çıktı.

Barbara iç çamaşırı takımını diz boyu beyaz çoraplarla eşleştirdi ve saçlarının hafif dalgalar halinde doğal bir şekilde omuzlarından aşağı akmasına izin verdi. Kırmızı kurdele şeritleri fiyonklarla bağlandı ve son bir dokunuş için başının arkasına doğru sabitlendi.

Palvin'in hesabına yüklediği ikinci fotoğrafta, çiçekli duvar kağıtları ile aydınlık bir odanın içindeki açık mavi halının üzerinde uzanmış görünüyor.

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