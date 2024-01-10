Victoria's Secret modeli Barbara Palvin iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti! Kırmızı dantel iç çamaşırıyla göz kamaştırdı

Cesur paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelen Barbara Palvin geçen sene Dylan Sprouse ile evlenmişti. Ünlü çiftin benzerliği sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü isim son paylaşımıyla da gündem oldu. Sevgililer Günü için kırmızı dantelli iç çamaşırlarıyla poz verince olay oldu.



