Vitor Pereira'dan Vedat Muriqi transferine onay

Fenerbahçe, transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katarken bazı futbolcularıyla da yollarını ayırmıştı.

Takıma bir golcü katmak isteyen yönetim, bir süredir Lazio'yla Vedat Muriqi'nin kiralanması konusunda görüşmelerini sürdürüyordu. Vedat da eski takımına dönmeye sıcak bakıyor. Teknik direktör Vitor Pereira bu transfere onay verdi. Vedat'ın ligi ve takımdan bazı isimleri tanıması sebebiyle uyum sorunu yaşaması beklenmiyor.

OPSİYON MASADA

Kanarya, transferi bugün içerisinde bitirmek istiyor. Mukavelede satın alma opsiyonunun da bulunması bekleniyor. Bu rakamla ilgili pazarlıklar sürüyor. Aynı zamanda 1.5-2 milyon Euro civarında bir kiralama bedeli ödenmesi bekleniyor. Samatta'nın gidişi sonrası, Vedat Muriqi'nin bu bölgede çok daha iyi bir performans sergilemesi ön görülüyor.

(AKŞAM)