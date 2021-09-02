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Vitor Pereira'dan Vedat Muriqi transferine onay

02.09.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Kosovalı eski forvetini kiralamak için son dönemece girdi. Transferin bugün resmiyet kazanması bekleniyor. Vitor Pereira da Vedat Muriqi'nin gelişine onay verdi.

Fenerbahçe, transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katarken bazı futbolcularıyla da yollarını ayırmıştı.

Takıma bir golcü katmak isteyen yönetim, bir süredir Lazio'yla Vedat Muriqi'nin kiralanması konusunda görüşmelerini sürdürüyordu. Vedat da eski takımına dönmeye sıcak bakıyor. Teknik direktör Vitor Pereira bu transfere onay verdi. Vedat'ın ligi ve takımdan bazı isimleri tanıması sebebiyle uyum sorunu yaşaması beklenmiyor.

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OPSİYON MASADA

Kanarya, transferi bugün içerisinde bitirmek istiyor. Mukavelede satın alma opsiyonunun da bulunması bekleniyor. Bu rakamla ilgili pazarlıklar sürüyor. Aynı zamanda 1.5-2 milyon Euro civarında bir kiralama bedeli ödenmesi bekleniyor. Samatta'nın gidişi sonrası, Vedat Muriqi'nin bu bölgede çok daha iyi bir performans sergilemesi ön görülüyor.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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