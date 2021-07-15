SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Vitor Pereira hazırlık maçını kuleden izledi

Vitor Pereira hazırlık maçını kuleden izledi

15.07.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile karşılaştı. Yeniden takımın başına geçen Portekizli teknik adam Vitor Pereira yine sıra dışı bir hareketle mücadeleyi bir kuleden takip etti ve bol bol not tuttu

Fenerbahçe, hazırlık maçında Romanya 2'nci Lig ekiplerinden Csikszereda'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri 26'ncı dakikada Sinan Gümüş, 67'nci dakikada Serdar Aziz'den geldi. Pereira'dan ilk maçta sürpriz geldi. Öte yandan taraftarlar hazırlık maçına giremedikleri için tepkilerini dile getirirken futbolculardan jest geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Szalai: Her yıl olduğu gibi hedefimiz bu yıl da şampiyonlukFenerbahçeli futbolcu Szalai: Her yıl olduğu gibi hedefimiz bu yıl da şampiyonluk

FENERBAHÇE İLK HAZIRLIK MAÇINA ÇIKTI

PEREIRA KULEDEN TAKİP ETTİ

PEREIRA KULEDEN TAKİP ETTİ
Yeniden takımın başına geçen Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan yine sıra dışı bir hareket geldi. Pereira, hazırlık maçını gözlem kulesinden takip etti ve bol bol not tuttu.

SİSTEM 3-4-3

SİSTEM 3-4-3
Portekizli teknik adam maça, Berke, Lemos-Sadık-Caulker, Sangare-Sosa-Mert Hakan-Ferdi, Sinan-Ademi-Thiam ilk 11'i ve 3-4-3 sistemi ile başladı

KAPTAN MERT HAKAN

KAPTAN MERT HAKAN
Geçen sezon takıma dahil olan Mert Hakan Yandaş ilk 11'de sahaya çıkan isimlere kaptanlık yaptı

YENİ TRANSFERLER SAHADA

YENİ TRANSFERLER SAHADA
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar Dursun, maçın ikinci yarısında görev yaptı. Bir diğer yeni transfer Steven Caulker ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giydi.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

MAÇA BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçe'nin hazırlık maçına Topuk Yaylası'na yakın bölgedeki Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve tesisin hemen dışından mücadeleyi izlediler. Fenerbahçe kulübü daha önce bu hazırlık maçlarına seyirci alınamayacağını duyurmuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

Canlı yayında mikrofon kazası

Canlı yayında mikrofon kazası

Rachid Ghezzal, adım adım Galatasaray'a

Rachid Ghezzal, adım adım Galatasaray'a

Spor basınında günün transfer iddiaları

Spor basınında günün transfer iddiaları

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden gelişme! Galatasaray alınmadı

Şoke eden gelişme! Galatasaray alınmadı

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Euro 2020 finali için sert tepki

Euro 2020 finali için sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.