Vitor Pereira hazırlık maçını kuleden izledi

Fenerbahçe, hazırlık maçında Romanya 2'nci Lig ekiplerinden Csikszereda'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri 26'ncı dakikada Sinan Gümüş, 67'nci dakikada Serdar Aziz'den geldi. Pereira'dan ilk maçta sürpriz geldi. Öte yandan taraftarlar hazırlık maçına giremedikleri için tepkilerini dile getirirken futbolculardan jest geldi.
FENERBAHÇE İLK HAZIRLIK MAÇINA ÇIKTI
PEREIRA KULEDEN TAKİP ETTİ
Yeniden takımın başına geçen Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan yine sıra dışı bir hareket geldi. Pereira, hazırlık maçını gözlem kulesinden takip etti ve bol bol not tuttu.
SİSTEM 3-4-3
Portekizli teknik adam maça, Berke, Lemos-Sadık-Caulker, Sangare-Sosa-Mert Hakan-Ferdi, Sinan-Ademi-Thiam ilk 11'i ve 3-4-3 sistemi ile başladı
KAPTAN MERT HAKAN
Geçen sezon takıma dahil olan Mert Hakan Yandaş ilk 11'de sahaya çıkan isimlere kaptanlık yaptı
YENİ TRANSFERLER SAHADA
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar Dursun, maçın ikinci yarısında görev yaptı. Bir diğer yeni transfer Steven Caulker ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giydi.
MAÇA BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçe'nin hazırlık maçına Topuk Yaylası'na yakın bölgedeki Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve tesisin hemen dışından mücadeleyi izlediler. Fenerbahçe kulübü daha önce bu hazırlık maçlarına seyirci alınamayacağını duyurmuştu.
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