Vitor Pereira hazırlık maçını kuleden izledi

Fenerbahçe, hazırlık maçında Romanya 2'nci Lig ekiplerinden Csikszereda'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri 26'ncı dakikada Sinan Gümüş, 67'nci dakikada Serdar Aziz'den geldi. Pereira'dan ilk maçta sürpriz geldi. Öte yandan taraftarlar hazırlık maçına giremedikleri için tepkilerini dile getirirken futbolculardan jest geldi. Fenerbahçeli futbolcu Szalai: Her yıl olduğu gibi hedefimiz bu yıl da şampiyonluk

FENERBAHÇE İLK HAZIRLIK MAÇINA ÇIKTI

PEREIRA KULEDEN TAKİP ETTİ Yeniden takımın başına geçen Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan yine sıra dışı bir hareket geldi. Pereira, hazırlık maçını gözlem kulesinden takip etti ve bol bol not tuttu.

SİSTEM 3-4-3 Portekizli teknik adam maça, Berke, Lemos-Sadık-Caulker, Sangare-Sosa-Mert Hakan-Ferdi, Sinan-Ademi-Thiam ilk 11'i ve 3-4-3 sistemi ile başladı

KAPTAN MERT HAKAN Geçen sezon takıma dahil olan Mert Hakan Yandaş ilk 11'de sahaya çıkan isimlere kaptanlık yaptı

YENİ TRANSFERLER SAHADA Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar Dursun, maçın ikinci yarısında görev yaptı. Bir diğer yeni transfer Steven Caulker ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giydi.