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Fenerbahçeli futbolcu Szalai: Her yıl olduğu gibi hedefimiz bu yıl da şampiyonluk

15.07.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sarı-lacivertli ekibin hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu Szalai: Her yıl olduğu gibi hedefimiz bu yıl da şampiyonluk

Macaristan Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden 23 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'nin Düzce'de gerçekleştirdiği kampa dahil oldu.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Szalai, "Takım arkadaşlarımı çok özledim. Milli takımla son maçımızı oynadıktan sonra 2 haftalık bir tatil sürecim vardı ve ailemle birlikte vakit geçirdim. Tekrar buraya dönmek harika bir his. İnsanlar tarafından tekrar sıcak bir şekilde karşılanmak beni gerçekten çok çok mutlu etti. Ben burada olmaktan dolayı çok ama çok mutluyum. Takımla beraber yeniden idmanlara başlıyor olmak benim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Kendisini iyi hissettiğini aktaran Macar oyuncu, "Fiziksel ve mental anlamda iyi seviyede olduğumu düşünüyorum. İki haftayı tatil yaparak geçirmiştim. Ailemle beraberdim ve onlarla vakit geçirme fırsatı bulmak benim için çok büyük mutluluktu. Aynı şekilde onlarla futbol oynama imkanım olmuştu. Benim için harikaydı. Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum ve şu anda itibaren yeni sezonu, yeni rekabeti sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"HER SENE HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK VE KUPALAR"

Szalai, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın hedefinin her sene şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı bir sezon geçirmek istediklerini aktaran sarı-lacivertli futbolcu, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi hedefimiz bu yıl da şampiyonluk. Her sene hedefimiz şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Bunun için de sıkı ve yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Kendimizi sürekli olarak geliştirmemiz gerekiyor. Adım adım, maç maç sürekli hatalarımızı geliştirmek durumundayız. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz, bu da hedeflerimizden bir tanesi. Bunu da söylediğim gibi çalışarak, hatalarımızı düzelterek, eksik yönlerimizi gidererek yapabiliriz. Umuyorum ki her şey bu anlamda güzel olacak gelecek için."

Fenerbahçe taraftarının kendisine sürekli destek olduğunu vurgulayan Attila Szalai, "Taraftarımızdan her zaman pozitif geri dönüşler alıyorum. Takım adına şunu da söyleyebilirim ki bizim taraftarımız gerçekten harika. Takım içerisindeki herkes bunu hissediyor. En iyi taraftara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Fenerbahçe taraftarı en iyi taraftar. Biz de onlara bütün mutlulukları vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fenerbahçe'deki ilk sezonunda sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkamadığını aktaran Szalai, "Taraftarlarımızın bize şüphesiz çok büyük katkısı olacak. Zaten herkesin de bildiği üzere harika taraftarlarımızla bu statta oynamanın hayali bile zor bir şey, inanılmaz bir his olacağını düşünüyorum. Bu anlamda da çok sabırsızım. Bir an önce taraftarlarımızın karşısında oynamayı bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
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