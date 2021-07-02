Vitor Pereira kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı takımlar neler?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yapılan açıklama ile ilan edildi. Kulüp, Vitor Pereira ile yeniden anlaşıldığını duyurdu. "Vitor Pereira kimdir?" , "Vitor Pereira kaç yaşında, nereli?" gibi sorular taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki Vitor Pereira kimdir, kaç yaşında, çalıştırdığı takımlar neler? İşte Vitor Pereira hakkında detaylar...

Vitor Pereira kimdir?

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni teknik direktörü uzun bir süredir taraftarlar ve futbolseverler tarafından bekleniyordu.

Yeni teknik direktör Vitor Pereira oldu! Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktörünü kamuoyuna duyurdu. Fenerbahçe teknik direktörlük görevine daha önce de çalışmış oldukları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılmış olan açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda futbol A takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı." denildi.

Bu haber sonrası "Vitor Pereira kimdir?" sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.