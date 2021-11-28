Salon: Şırnak
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Osmany Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Serhat Coşkun, (Svetoslav İvanov, Can Ayvazoğlu, Eren Koparıcı, Andaç Kapan)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ahmet Karataş, Gereldo Filho Da Silva, Gökhan Gökgöz, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Dimitri Bahov (Umut Özdemir, Eren Fatih Uğur, Berk Dilmenler)
Setler: 21-27, 25-20, 16-25, 27-25, 15-11
Süre: 140 dakika (27, 33, 23, 32, 25 )
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun 10. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor sahasında Bursa Büyükşehir Belediyesporu 3-2 yendi.
- Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2
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