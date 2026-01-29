Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturmasının kapsamı genişliyor. Ünlülere yönelik başlatılan operasyonda bugün uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ü pozitif çıktı.
Ayşe Sağlam
Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 4 ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Mustafa Tatlıcı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce gözaltına alınan Selen Çetinkaya’nın uyuşturucu testi “kokain” pozitif çıktı
Selen Çetinkaya
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ev hapsi kararı verilen Mustafa Tatlıcı’nın saçından alınan örnekle uyuşturucu testi “kokain” pozitif çıktı
Ayşe Sağlam’ın idrar ve saçtan alınan örnekle uyuşturucu testi “kokain” pozitif çıktı. Ahmet Şaşmaz da uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler arasında yer aldı.
Selen Görgüzel
Pozitif çıkan isimler:
Ayşe Sağlam
Selen Çetinkaya
Ahmet Şaşmaz
Mustafa Tatlıcı
Negatif çıkan isimler:
Nilüfer Batur
Ceren Alper
Selen Görgüzel
Nazlıcan Taşkın
