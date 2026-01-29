MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılan ünlülerin test sonuçları belli oldu. Saç ve idrar örneği alınan ve test yapılan 4 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıkarken, 4 ünlü ismin ide test sonuçları negatif çıktı. İşte o isimler....

Mustafa Fidan

Uyuşturucu soruşturmasının kapsamı genişliyor. Ünlülere yönelik başlatılan operasyonda bugün uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ü pozitif çıktı.

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4 ünün testi pozitif çıktı 1

Ayşe Sağlam

UYUŞTURUCU TESTİ YAPILAN 8 ÜNLÜDEN 4'ÜNÜN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 4 ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4 ünün testi pozitif çıktı 2Mustafa Tatlıcı

SELEN ÇETİNKAYA’NIN UYUŞTURUCU TESTİ “KOKAİN” POZİTİF ÇIKTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce gözaltına alınan Selen Çetinkaya’nın uyuşturucu testi “kokain” pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4 ünün testi pozitif çıktı 3Selen Çetinkaya

MUSTAFA TATLICI'NIN TEST SONUCU BELLİ OLDU

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ev hapsi kararı verilen Mustafa Tatlıcı’nın saçından alınan örnekle uyuşturucu testi “kokain” pozitif çıktı

AYŞE SAĞLAM VE AHMET ŞAŞMAZ

Ayşe Sağlam’ın idrar ve saçtan alınan örnekle uyuşturucu testi “kokain” pozitif çıktı. Ahmet Şaşmaz da uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler arasında yer aldı.

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4 ünün testi pozitif çıktı 4Selen Görgüzel

İŞTE TESTİ POZİTİF VE NEGATİF ÇIKAN ÜNLÜLERİN LİSTESİ

Pozitif çıkan isimler:
Ayşe Sağlam
Selen Çetinkaya
Ahmet Şaşmaz
Mustafa Tatlıcı

Negatif çıkan isimler:
Nilüfer Batur
Ceren Alper
Selen Görgüzel
Nazlıcan Taşkın

29 Ocak 2026
29 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp aranıyor! Fenomen için heyecanlı bekleyişKayıp aranıyor! Fenomen için heyecanlı bekleyiş
Boneyard filmi konusu nedir? Boneyard ne zaman, hangi kanalda?Boneyard filmi konusu nedir? Boneyard ne zaman, hangi kanalda?
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu uyuşturucu operasyonu ünlüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Altın alacaklara ‘Cesur tavsiye veriyorum’

Altın alacaklara ‘Cesur tavsiye veriyorum’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.