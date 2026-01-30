SPOR

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta turu garantileyen Fenerbahçe, prestij maçında FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Lig sıralamasını beraberlikle bitiren Sarı-Lacivertlilerin bir üst turdaki muhtemel rakipleri de netleşti. Temsilcimizi Avrupa'nın en ateşli iki deplasmanından biri bekliyor: Nottingham Forest veya Viktoria Plzen!

Emre Şen

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının son maçında Rumen ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta bir üst tura çıkmayı zaten garantileyen Sarı-Lacivertliler, bu beraberlikle lig aşamasını noktaladı.

RAKİPLER NETLEŞTİ: ZORLU KURA

Fenerbahçe nin UEFA Avrupa Ligi ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor... 1

FCSB beraberliğinin ardından oluşan tabloya göre Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-Lacivertliler, kurada şu iki köklü kulüpten biriyle eşleşecek:

Nottingham Forest (İngiltere)

Viktoria Plzen (Çekya)

Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının tarihleri 19 ve 26 Şubat.

Fenerbahçe ilk maçı İstanbul'da, rövanş maçını deplasmanda oynayacak.

TAKIMLARIN PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe nin UEFA Avrupa Ligi ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor... 2

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleriyle piyasa değeri kıyaslaması:

Nottingham Forest: 604 M€
Fenerbahçe: 280 M€
Viktoria Plzen: 60 M€

SON 16 TURUNDAKİ RAKİPLER DE BELLİ!

Fenerbahçe nin UEFA Avrupa Ligi ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor... 3

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunu başarıyla geçmesi halinde son 16 turunda Real Betis ya da Midtjylland ile eşleşecek.

ATEŞLİ TRİBÜNLER BEKLİYOR

Fenerbahçe'yi her iki ihtimalde de zorlu bir atmosfer bekliyor. Çekya devi Viktoria Plzen ve İngiltere'nin köklü ekibi Nottingham Forest, Avrupa futbolunun en ateşli ve baskılı taraftar gruplarına sahip takımları arasında gösteriliyor. Sarı-Lacivertli camia şimdi nefeslerini tuttu ve kura çekimini beklemeye başladı.

MS
FCSB FCSB
1 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

