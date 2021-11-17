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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

17.11.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor: 3 - Rieker UJS: 0 - İzmir ekibi, 16'lı final turuna yükseldi

Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Atanas Varbanov (Bulgaristan)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Candido, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı (Caner Dengin, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Ali Enis Ay, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı)

Rieker UJS: Mlynarcik, Kasper, Ogurcak, Kubs, Kohut, Kasperkevic (Turis, Nagy, Rak, Forro, Santa, Szazvai)

Setler: 25-20, 25-16, 25-20

Süre: 62 dakika (22, 19, 21)

İZMİR (AA) - Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 32'li final turu rövanş maçında Slovakya'nın Rieker UJS takımını 3-0 yenerek adını 16'lı final turuna yazdırdı.

Slovakya'daki ilk maçı da 3-1 kazanan Arkas Spor'un 16'lı final turundaki rakibi, bir diğer Türk ekibi Spor Toto oldu.

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

- Arkas Spor: 3 - Rieker UJS: 0 - İzmir ekibi, 16'lı final turuna yükseldi

Arkas Spor - Rieker UJS Kamono

Arkas Spor - Rieker UJS Kamono

Arkas Spor - Rieker UJS Kamono

Arkas Spor - Rieker UJS Kamono

Arkas Spor - Rieker UJS Kamono

Arkas Spor - Rieker UJS Kamono

Arkas Spor - Rieker UJS Kamono

Arkas Spor - Rieker UJS Kamono

Arkas Spor - Rieker UJS Kamono

Arkas Spor - Rieker UJS Kamono

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