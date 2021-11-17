Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Slovakya'daki ilk maçı da 3-1 kazanan Arkas Spor'un 16'lı final turundaki rakibi, bir diğer Türk ekibi Spor Toto oldu.

- Arkas Spor: 3 - Rieker UJS: 0 - İzmir ekibi, 16'lı final turuna yükseldi

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