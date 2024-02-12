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  4. Volkan Demirel'den çıplak elle harika kurtarış! Spiker bile şaştı kaldı "Eldivene ihtiyacı yok"

Volkan Demirel'den çıplak elle harika kurtarış! Spiker bile şaştı kaldı "Eldivene ihtiyacı yok"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.02.2024 18:11 | Son Güncelleme:
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Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Hatayspor'da karşılaşmanın 36. dakikasında Teknik Direktör Volkan Demirel kendisine gelen topu çıplak elle harika bir şekilde tutarken, mücadelenin spikerinden kendisine övgüler geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk ederken mücadelenin 36. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLATTI

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Hatayspor file bekçisi Erce Kardeşler'in gönderdiği top Hatayspor yedek kulübesinin olduğu bölüme kadar gelirken eski milli kaleci Volkan Demirel muhteşem bir refleksle topu iki eliyle yakaladı.

SPİKER BİLE ŞAŞTI

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Volkan Demirel'in bu hareketi herkese kalecilik dönemini hatırlatırken, karşılaşmanın spikeri "Eldiveni yok, eldivene ihtiyacı da yok çıplak elle yakaladı" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Süper Lig Trabzonspor Volkan Demirel son dakika kaleci de süper li
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