Volkan Demirel'den çıplak elle harika kurtarış! Spiker bile şaştı kaldı "Eldivene ihtiyacı yok"

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk ederken mücadelenin 36. dakikasında ilginç bir an yaşandı.
Hatayspor file bekçisi Erce Kardeşler'in gönderdiği top Hatayspor yedek kulübesinin olduğu bölüme kadar gelirken eski milli kaleci Volkan Demirel muhteşem bir refleksle topu iki eliyle yakaladı.
Volkan Demirel'in bu hareketi herkese kalecilik dönemini hatırlatırken, karşılaşmanın spikeri "Eldiveni yok, eldivene ihtiyacı da yok çıplak elle yakaladı" ifadelerini kullandı.
*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)