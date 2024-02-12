Volkan Demirel'den çıplak elle harika kurtarış! Spiker bile şaştı kaldı "Eldivene ihtiyacı yok"

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk ederken mücadelenin 36. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Hatayspor file bekçisi Erce Kardeşler'in gönderdiği top Hatayspor yedek kulübesinin olduğu bölüme kadar gelirken eski milli kaleci Volkan Demirel muhteşem bir refleksle topu iki eliyle yakaladı.

SPİKER BİLE ŞAŞTI

Volkan Demirel'in bu hareketi herkese kalecilik dönemini hatırlatırken, karşılaşmanın spikeri "Eldiveni yok, eldivene ihtiyacı da yok çıplak elle yakaladı" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

